Delia García y Facundo se conocieron en 2017. Foto: GettyImages

Facundo dio a una noticia que causó sensación en “La Casa de los Famosos México 3” y en redes cuando informó que estaba comprometido con Delia García.

El anunció se dio en el reality cuando el conductor habló sobre su vida amorosa y confesó que se atrevió a dar el siguiente paso con su novia después de ocho años juntos.

Al escuchar esto Adrián Di Monte le dijo: “Ya dale anillo”, a lo que Facundo respondió: “Ya lo di”. Esto causó emoción en los habitantes del famoso reality show.

Facundo bromeó que sólo invitaría a los últimos seis que quedaran en el programa.

Facundo se compromete y causa sensación en redes

La noticia del compromiso de Facundo con Delia García causó conmoción entre los habitantes de la casa, pero también en las redes sociales.

A través de las redes sociales tanto del conductor como de García se informó sobre el compromiso de la pareja que se conoció en 2017.

En ambos perfiles se publicaron algunas fotos de la pareja, que fueron tomadas por la hija de participante de “LCDLF”, donde Facundo expresó: “Que nadie me discuta que esto no es el paraíso, si me he encontrado un ángel con los pies en el piso”.

Además, mencionó que “sólo existe una cosa más bella que tener novia a mi mejor amiga, a la persona que más admiro, con la que mejor me paso, las más interesante y jaladora”.

Y remató confirmando que ante la propuesta de matrimonio dijo que sí.

A su vez, Delia García escribió: “Este ser humano que ven aquí es todo lo que está bien en el mundo, todos los días siento mucha gratitud de saber que nos encontramos para compartir este viaje cortito llamado vida”.

Reconoció estar viviendo una gran momento en su vida y que las cosas simples al lado de Facundo y que nadie la ha amado como lo hace él.

“Ningún momento de mi vida es mejor que viendo que estoy contigo, podemos estar tirado en el piso sin hacer nada y prefiero eso que cualquier plan. Nunca nadie me había amado de forma tal que pudiera ser completa y cabalmente yo misma”.

¿Cuándo empezó la relación entre Facundo y Delia García?

La relación comenzó cuando se conocieron en el reality “La Isla” en 2017, aunque tardaron unos meses en concretar su relación para estar seguros de que querían lo mismo.

También porque el conductor tenía poco de haberse separado de su primera esposa y madre de sus tres hijos, Esmeralda Palacios.