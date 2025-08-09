GENERANDO AUDIO...

Lina Bina muere a los 24 años. Foto: Getty Images / Ilustrativa

Lina Bina, actriz de cine para adultos y creadora de contenido, conocida popularmente como ‘Miss John Dough’, falleció a los 24 años, según informó People, la noticia ha causado conmoción entre sus seguidores, amigos y familiares.

El médico forense del condado de Polk, en Florida, confirmó que Lina Bina murió el martes 5 de agosto. Su primo, el influencer Miguel Santiago, confirmó el deceso y compartió un emotivo mensaje en TikTok para honrar su memoria.

“Es tan trágico… Mantengan cerca a sus seres queridos porque nunca saben cuándo será la última vez que los vean o hablen con ellos”, expresó conmovido.

¿De qué murió Lina Bina?

Aunque las autoridades no han revelado oficialmente la causa exacta del fallecimiento, The Sun reportó que Moni, hermana de Lina, dio a conocer que perdió la vida por complicaciones derivadas de un coágulo de sangre en el corazón y el cuello.

“No puedo creer que realmente te hayas ido, hermanita. Esta mañana me desperté deseando que todo fuera una gran pesadilla”, lamentó Moni, según cita el periódico.

En los días previos a su fallecimiento, los fans de la actriz manifestaron su preocupación por su bienestar debido a su prolongada ausencia en redes sociales. En lo que sería su última publicación, Lina escribió: “Perdón por haber estado tan ausente, estoy pasando por muchas cosas en este momento”.

¿Quién era Lina Bina?

Además de su trayectoria en la industria del cine para adultos, Lina Bina se destacó como creadora de contenido en redes sociales, acumulando más de 189 mil seguidores en Instagram y TikTok, donde compartía aspectos de su vida y su trabajo.

Hasta el momento, la familia no ha dado detalles sobre los servicios funerarios y ha solicitado respeto y privacidad para sobrellevar esta dolorosa pérdida.

La comunidad y sus seguidores continúan expresando sus condolencias y lamentan la partida de una joven talentosa que enfrentaba, según sus palabras, momentos difíciles.