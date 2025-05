GENERANDO AUDIO...

Robert Benton es recordado por Kramer vs. Kramer. Foto: Getty Images

Robert Benton, el reconocido director y guionista estadounidense, falleció a los 92 años el pasado 11 de mayo en su hogar de Manhattan, según confirmó su representante al medio especializado Deadline.

Con una carrera marcada por la sensibilidad narrativa y un enfoque profundamente humanista, Benton deja una huella imborrable en la historia del cine.

El realizador alcanzó el reconocimiento internacional con Kramer vs. Kramer de 1979, película que escribió y dirigió, y que se convirtió en un fenómeno tanto crítico como comercial.

El drama, centrado en una dolorosa batalla por la custodia de un niño tras un divorcio, obtuvo cinco premios Oscar: Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guion Adaptado, además de los galardones de actuación para sus protagonistas, Dustin Hoffman y Meryl Streep.

Su enfoque honesto y emotivo sobre los vínculos familiares redefinió el cine de su época y sigue siendo un referente del drama contemporáneo.

A lo largo de su trayectoria, Benton fue nominado a seis premios de la Academia y obtuvo tres: dos por Kramer vs. Kramer y uno más por el guion original de Places in the Heart (1984), una cinta inspirada en recuerdos de su infancia en Texas durante la Gran Depresión; su habilidad para retratar personajes complejos y relaciones humanas profundas se convirtió en su sello distintivo.

Antes de consolidarse como cineasta, Benton trabajó como director artístico en la revista Esquire, un periodo en el que desarrolló una sensibilidad estética que más tarde trasladaría a sus películas.

Su paso al cine comenzó como guionista, y una de sus primeras grandes contribuciones fue como coguionista de Bonnie and Clyde (1967), cinta que marcó un punto de inflexión en Hollywood y es considerada uno de los pilares del movimiento conocido como Nuevo Hollywood.

Entre otros títulos destacados de su filmografía se encuentran The Late Show (1977), una comedia negra protagonizada por Art Carney y Lily Tomlin; Nobody’s Fool (1994), con Paul Newman en uno de sus papeles más celebrados; y The Human Stain (2003), basada en la novela de Philip Roth. Su última película como director fue Feast of Love, estrenada en 2007, con Morgan Freeman y Greg Kinnear.

Benton nació en Waxahachie, Texas, en 1932 y pese a vivir con dislexia, logró construir una carrera sobresaliente en la industria cinematográfica, siendo respetado tanto por sus colegas como por el público. Su cine se caracterizó por una narrativa íntima y por su talento para extraer actuaciones memorables de sus intérpretes.

Más allá de los premios y el reconocimiento, Robert Benton deja un legado de historias que tocaron el corazón de millones y que seguirán inspirando a nuevas generaciones de cineastas.