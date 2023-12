Familia de Octavio Ocaña prepara documental del caso de “Benito”; acusa anomalías

Familia de Octavio Ocaña prepara documental del caso de “Benito”. Foto: Getty

Bertha Ocaña, la hermana del fallecido actor Octavio Ocaña, anunció que la familia prepara un documental y descartó las teorías que apuntan que, en realidad, fue el famoso el que se disparó en un descuido.

En entrevista con el programa “Sale el sol”, Bertha Ocaña acusó que, en el caso de su hermano, quien alcanzó la fama gracias a su personaje de Benito en la serie “Vecinos”, existieron muchas irregularidades que serán expuestas en el documental.

“La cámara que está de frente a donde chocó la camioneta, de esa cámara hay fotos, pero no hay video, no existe video. Fueron muchas las anomalías que vamos a dar a conocer en algún momento en un documental que vamos a sacar y ahí les vamos a seguir demostrando quiénes tuvieron la razón en todo momento. Cómo es posible que existan fotografías de una cámara de la cual no hay videos”.

La mujer, que recuerda con algunas fotografías a su famoso hermano, aseguró que insistir en la teoría del disparo accidental del propio Octavio resulta “molesto”, y enfatizó la pena que le fue impuesta a uno de los policías involucrados en la persecución al actor.

“No hemos defendido como tal otra cosa. Las cosas pasaron así, tal cual se dijo desde el principio. Para qué le seguimos rascando e indagando de más, la única realidad es la que hoy existe: 20 de sentencia para el asesino de Octavio. Siempre va a ser la palabra de ellos contra la nuestra y contra las pruebas que existen… Ya es molesto insistir con esta teoría. Hoy por hoy la realidad es: el asesino de Octavio va a cumplir una condena de 20 años”.

La hermana de Octavio Ocaña aseguró que el proceso para encontrar justicia tiene todavía pendiente la detención de un segundo agente de seguridad involucrado en la muerte del famoso actor.

“Seguir luchando contra este otro policía que, ten por seguro que el día que lo agarren, primero Dios, va a pasar lo mismo”.

Bertha Ocaña se dijo conforme con lo que ha pasado con el caso de su hermano. El joven murió tras una persecución con la policía, donde después se mostraron imágenes del cuerpo del actor.