“Familia”: sinopsis, elenco y más sobre la película de Rodrigo García

“Familia” es la nueva película del cineasta colombiano-mexicano Rodrigo García, protagonizada por Daniel Giménez Cacho, Maribel Verdú, Natalia Solián, Ilse Salas y Cassandra Ciangherotti.

El cineasta platicó con Unotv.com sobre los orígenes de esta historia: “parte de la idea original fue una inspiración muy superficial, que es el amor por esas escenas que veo en películas italianas y francesas donde están todos sentados afuera en la campiña”.

La idea central de la cinta es mostrar un retrato del día a día de una familia feliz, funcional y que independientemente de sus problemas, dinámicas, tradiciones o secretos, quieren permanecer todos juntos.

“Quería que fuera algo más como fotografiar animales en su hábitat, que no fuera tanto trama, que fuera sobre comportamiento y sobretodo relaciones, pero claro tenía que haber conflictos, sin conflicto no hay historia, aunque no haya muertos ni bombardeos”, agregó el también guionista de “Familia”.

La cinta está escrita por García y Bárbara Colio y se desarrolló prácticamente toda en un Rancho en Valle de Guadalupe. Estará disponible a partir del 15 de diciembre en Netflix.

La actriz Ilse Salas compartió, que en el guion de la cinta “Familia, estaba todo lo que los actores necesitaba: “encontrabas todos los detalles y no solo los de tu personaje, también lo que otros decían”.

Por su parte, Cassandra Ciangherotti espera que la cinta permita que el público se encuentre a ellos mismos con alguno de los personajes, dependiendo la edad o el momento de vida que cada uno está pasando.

“Como dice Rodrigo, es una familia feliz, no hay nada sórdido, ni nada terriblemente oscuro, sin embargo, puede ser muy difícil los momentos por los que están atravesando y todos esos lazos que de repente es importante cortar. Cualquiera que quiera tener ese momento de catarsis luminosa puede entender muy bien esta película”, dijo Cassandra.

“Fue algo hermoso y ver a Rodrigo haciendo su trabajo, que como no todos los directores hacen, Rodrigo agarra la cámara y está cerca de ti, mientras estás haciendo la escena, y te va invitando a probar nuevas formas o estrategias y eso alucinante porque no todos los directores hacen eso”.

Ilse Salas

Sinopsis oficial de “Familia”

Cada mes Leo reúne a su familia en su rancho de olivos en el Valle de Guadalupe. Sus hijas Rebeca, Julia y Mariana llegan para visitar a su padre quien vive con su hermano menor, Benny, un joven con síndrome de Down.

Durante la comida, Leo les da la noticia de que un posible comprador les ha hecho una muy buena oferta por el rancho. La familia tendrá sólo unos días para decidir si vender el lugar donde crecieron, y en el que viven los recuerdos de su difunta madre.