En la dulce espera: famosas que serán mamás en 2024

Karla Souza, Marcela Guirado y Fran Meric serán mamás en 2024. Foto: Cuartoscuro

El 2024 será uno de los años más esperados por algunas famosas, pues darán la bienvenida a un nuevo miembro de su familia al convertirse en mamás. Y Unotv.com te dice cuáles son las celebridades que se enfrentarán a la maternidad el próximo año.

¿Qué famosas se convertirán en mamás en el 2024?

Karla Souza

Uno de los embarazos que tomó por sorpresa al mundo del espectáculo es el de Karla Souza, ya que la actriz mexicana ha mantenido su vida privada muy alejada de los reflectores.

Fue durante la entrega de los Premios Emmy, en donde se le reconoció por su papel en la cinta “La caída”, que la famosa presumió su tercer embarazo con un vestido en color plata.

Después, a través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz de “Nosotros los nobles” mostró las primeras fotografías de su embarazo, fruto de su matrimonio con Marshall Trenkmann.

Karla Souza es una de las actrices que ha puesto tierra de por medio entre su familia y las cámaras de televisión, y aunque sí ha compartido algunas fotografías de sus dos hijos, siempre trata de guardar la identidad de los menores.

Marcela Guirado

Otra de las actrices mexicanas que también se prepara para la llegada de la cigüeña es Marcela Guirado quien, hace unos meses, anunció que estaba esperando a su primer hijo.

La famosa que ha destacado en telenovelas y series como “Madre de alquiler”, “El rey, Vicente Fernández” y “Soy tu fan”, entre otros, ha mostrado algunas fotografías de su embarazo con los miles de seguidores que tiene en Instagram.

Fran Meric

Junto a Raúl Sandoval, exintegrante de la primera generación de “La Academia”, Fran Meric también se convertirá en mamá en 2024. Por medio de redes sociales la feliz pareja dio a conocer que darán la bienvenida a un nuevo integrante de la familia.

Fran Meric, quien destacó en varias telenovelas que la llevaron a ser una de las villanas actuales de los melodramas, compartió que será mamá de una niña a la que esperan para abril de 2024.

Fran y Raúl ya son papás de Evan, un pequeño al que suele presumir en redes sociales.

Melody

Una de las que será mamá primeriza en 2024 será Melody. La joven alcanzó la fama como cantante infantil con su tema “El baile del gorila” en 2001. Además a través de su cuenta de Instagram compartió la noticia a sus seguidores.

“Voy a dar una noticia que me llena de alegría y emoción: ¡Viene bebé a bordo! Me llena de alegría contaros esta noticia, estamos superfelices y me encanta poder compartirlo con vosotros. Ha sido un año lleno de muchas alegrías y ésta la que más”, escribió la cantante.