¡Adios, “Papiringo”! Famosos acuden al funeral y se despiden de Benito Castro

Benito Castro dejó una huella en la comedia en México. Foto: Cuartoscuro

Ante el fallecimiento de Benito Castro, quien dejó una huella importante en la comedia en México, son muchos los famosos que acudieron a darle el último adiós al “Papiringo”.

¿Quiénes son los famosos que acudieron al funeral de Benito Castro?

María Elena Saldaña

La actriz, quien es famosa por su papel de la “Güereja”, no podía faltar a despedir a su entrañable y querido amigo, con quien trabajó durante muchos años.

Ver más #LaPelu | María Elena Saldaña "La Güereja" se despide de Benito Castro pic.twitter.com/uCv4kGJkvN — VivalaviMx (@VivalaviMx) September 12, 2023

“Era un señor maravilloso, que siempre estaba al pendiente. Fue una relación muy familiar, muy bonita realmente, bien hermosa a nivel profesional”, expresó la comediante, de 60 años.

María Elena Saldaña detalló que, después de muchos años, Benito Castro y ella volverían a trabajar juntos en un programa muy especial para ambos.

“Hoy íbamos a grabar un piloto de un programa muy bonito con el que volveríamos a trabajar, era el mismo que hicimos hace 2 décadas e iba a ser algo entrañable”, relató la también amiga y compañera del “Papiringo”.

Daniela Castro

Entre lágrimas, la actriz acudió a despedir a su tío, quien era muy famoso en TV, con el que mantuvo un distanciamiento por casi 10 años.

Ver más ¡Daniela Castro, Carlos Bonavides, Lalo "El Mimo", Rafel Inclán y más famosos llegaron a la funeraria para despedirse de Benito Castro! ✨🙌🏼🕊️📺#VLA #MeEmociona@AztecaUNO EN VIVO https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/UVdw9cG1d2 — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) September 12, 2023

“Está junto a todos sus hermanos, junto a sus padres. Benito era mi tío y lo único que les puedo decir es que los hermanos Castro han dejado un legado importantísimo que creo que nunca en la vida se podrá volver a repetir”, expresó Daniela Castro.

Incluso, la villana de las telenovelas dejó en claro que sí pudo reencontrarse con Benito Castro, pero que no daba crédito de su fallecimiento, ya que no sabía de ello.

“Por supuesto que nos reencontramos y por supuesto que lo llevo, y para mí es una pérdida muy significativa porque también acabo de perder a mi papá. La verdad es que yo no sabía nada, yo no veo noticias, no veo las notas, además yo estaba en junta. Yo dije: ‘esto es una broma’ (…) no es cierto”, afirmó la protagonista de “Cadenas de Amargura”.

Enrique Gou

El exfuncionario de la alcaldía Cuauhtémoc, Enrique Gou, quien es hermano de Alejandro, el productor de “Vaselina”, acudió a despedir al entrañable “Papiringo”.

“Estoy en shock, fue una caída en su casa. Tenía muchos proyectos de trabajo y estaba muy contento con todo ello. Tenía una gran vitalidad”, expresó el también amigo de Benito Castro.

Libertad Palomo

La actriz, quien se alejó un poco de los reflectores, se expresó de forma grata y amable hacia el “Papiringo”, asegurando que era un gran artista y ser humano.

“Benito Castro fue un buen compañero, un gran artista, un ser humano en el sentido de que no era como ahora se estila, de que se sienten importantes y son déspotas, groseros y presumidos”, dijo la intérprete de Laisa en la telenovela “Los Sánchez”.

¿Qué otros famosos acudieron a despedir a Benito Castro?

Entres los famosos que acudieron a despedir a Benito Castro, de quien no se sabe la causa exacta de su muerte, se encuentran:

Incluso, también acudió el grupo “Los Dandy’s”, quienes interpretaron un tema en honor al también integrante de “Los Hermanos Castro”.

Finalmente, el los restos de Benito Castro serán enterrados en el Panteón Jardín, lugar en que se encuentran los papás del “Papiringo”.

¿Quién fue Benito Castro?

Arturo “Benito” Castro Hernández fue un actor, músico y comediante, quien nació el 5 de junio de 1946 en la Ciudad de México, por lo que tenía 77 años al momento de su fallecimiento.

El histrión fue muy famoso por participar en programas como “La Carabina de Ambrosio”, “Anabel” y “La Güereja de Mi Vida”, al lado de María Elena Saldaña.