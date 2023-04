Famosos dan el último adiós a Andrés García en Acapulco

Al son de “Pedro Navajas” fue como amigos y familiares dieron el último adiós al actor de cine y televisión Andrés García, quien murió a los 81 años en su casa de Acapulco, Guerrero, tras complicaciones médicas.

De manera sorpresiva, Leonardo García, hijo del actor, arribó al fraccionamiento Costa Brava, al poniente de Acapulco, para despedirse de su padre, con quien mantuvo una ríspida relación.

“El día de ayer, justamente para verlo, pero se me adelantó, salí muy temprano el día de ayer, venía directo para acá, pero me habló mi tía Rosita para darme la noticia y me quedé en mi casa. Esperé para venir aquí y despedirme de él”.

Leonardo García/ Hijo de Andrés García.