Alfombra verde de Spotify: los famosos que llegaron a celebrar los 10 años de la app en México

Spotify celebra 10 años en México y decidió echar la casa por la ventana con una exposición de instalaciones de arte y una una alfombra verde en la Ciudad de México con celebridades de la talla de Pati Cantú, Grupo Firme, Vadhir Derbez, Mon Laferte y Santa Fe Klan.

Unotv.com estuvo presente en el evento y hacemos un repaso de las estrellas que se dieron cita para celebrar el décimo aniversario de la plataforma en el país.

Antes del estreno de la nueva temporada de “De viaje con los Derbez“, Vadhir se dio un espacio para festejar los 10 años de Spotify en México.

Christian Chávez, quien se encuentra de gira con RBD, habló en la alfombra verde de Spotify lo que significó para él volver a los escenarios con la banda juvenil.

Mon Laferte también asistió a la fiesta de Spotify, emocionada por su próxima presentación en el Palacio de Bellas Artes el próximo sábado 9 de diciembre. Asimismo, habló de “Autopoiética“, su más reciente álbum.

“Siento que llegué a mis 40 años y me sentí con el derecho de hacer lo que me dé la gana. Me pasé a explorar la música que me gusta. Soy melómana y siento que toda la música tiene lo suyo, entonces junté todos los universos que me gustan, los metí a una licuadora y ahí está el álbum”.

Mon Laferte