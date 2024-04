Hablaron mal de México y les fue como en feria: famosos que han sido “cancelados”

Famosos “cancelados” por hablar mal de México. Fotos: Getty Images

Así como hay artistas que aman nuestro país, otros no piensan lo mismo. En Unotv.com te presentamos la lista de famosos que han sido “cancelados” por hablar mal de México.

¿Qué famosos han sido “cancelados” por hablar mal de México?

Danna Paola

La intérprete de “Agüita”, quien nació en la Ciudad de México, es la artista más reciente en provocar la furia de los mexicanos.

Durante una entrevista para promocionar su álbum “Childstar”, se cuestionó a la cantante si prefería España o México. ¿Y cuál creen que fue su respuesta?

Los fans de Danna Paola la “cancelaron” por sus declaraciones, pues su carrera se desarrolló desde muy pequeña en México.

Ángela Aguilar

La cantante, quien es hija de Pepe Aguilar, se ganó el enojo de los mexicanos al asegurar que por sus venas corría 25% de sangre argentina.

“No te lo puedo explicar porque no vas a entenderme”, escribió la intérprete de “La llorona” en Instagram.

Ángela Aguilar celebró el triunfo de Argentina en el Mundial de Qatar. Sin embargo, su comentario no fue del agrado del público, quien la consideraba un icono en México.

Yahritza y Su Esencia

Sin duda, el grupo se convirtió en blanco de burlas, críticas y hasta memes. ¿Qué hicieron? En una entrevista, los integrantes dijeron sentirse mejor en EU que en México.

“Sí me gusta, pero no me gusta cuando me levanto o estoy durmiendo, porque se escuchan los carros, las sirenas, los policías y todo”, dijo la vocalista.

Al parecer, hasta ahí todo iba muy bien, pero los aztecas sacaron las “garras” cuando Armando, integrante del grupo, aseguró que no le gustaba la comida de México.

“Yo he estado aquí por más tiempo, pero no me gusta mucho la comida, me gusta más de donde vivimos”, señaló el hermano de Yahritza Martínez.

Incluso, no faltaron los memes contra Jairo, de 18 años, quien también es parte de Yahritza y Su Esencia, por decir que sólo comía puro “chicken” y nada de chile.

Mónica Naranjo

En una entrevista con Rolling Stone, la intérprete de “Sobreviviré” aseguró que abrió en México una puerta para la música pop, ya que sólo se escuchaba el norteño.

“Yo creo que llené un hueco. Los artistas eran mayores. No había nadie que hiciera ni se viera como yo”, dijo Mónica Naranjo.

Aunque la cantante quiso explicar lo sucedido, el público ya no la recibió de la misma manera, por lo que dejaron de lado su música.

A.B. Quintanilla

El hermano de Selena Quintanilla, quien fue la figura más importante del Tex-Mex, dijo en una ocasión que se sentía con miedo en México.

“Los negros pueden ser asesinados en la Ciudad de México por dormir en el piso. Me da miedo hasta tirarme en el piso”, aseguró el líder de los Kumbia Kings.

Al parecer, sus declaraciones sí tuvieron consecuencias, pues la música de su grupo no volvió a ser del agrado de los mexicanos.

¡No lo hubiera hecho! ¿Quién es el famoso más “cancelado” en México?

Es imposible no mencionar a Tiziano Ferro, quien con sus declaraciones se ganó el repudio de los mexicanos, principalmente, de las mujeres.

“No es posible decir que las mujeres mexicanas son las más bellas del mundo, con todo respeto, pues son bigotonas”, aseguró el cantante.

Hasta la fecha, Tiziano Ferro no ha vuelto a colocar un éxito en México. De hecho, tuvo una participación en “La fea más bella”, pero ni así pudo convencer a nadie.

Así que ya lo sabes, hablar mal de México te podría costar muy caro; incluso, la carrera.