Un año triste para el espectáculo mexicano: famosos que han muerto en 2023

En esta primera parte del año han sorprendido las muertes consecutivas de varios famosos, figuras que tuvieron una trayectoria destacada en el cine, el teatro y la televisión. Tan sólo en marzo el luto embargó al espectáculo mexicano con el fallecimiento de Xavier López “Chabelo”, Irma Serrano, Rebecca Jones e Ingnacio López Tarso.

Una de las muertes que causó gran impacto fue la de Julián Figueroa, el hijo de la actriz y cantante Marbiel Guardia y del cantautor Joan Sebastian. Su pérdida fue sorpresiva: tenía 27 años y cuando llegaron a su casa a brindarle auxilio, lo encontraron sin vida.

La actriz, quien también tuvo su faceta como cantante y se relacionó con la política mexicana, murió el 1 de marzo a los 89 años. De acuerdo con uno de sus sobrinos, la polémica intérprete falleció por un infarto.

“Fue un infarto, se empezó a sentir mal. Son cosas que te sorprenden y te hacen explotar la cabeza porque no entenderías, no lo procesas, no estás pensando que estas cosas van a pasar porque estaba bien, estaba alegre”

Dijo su sobrino, Luis Felipe García, en el programa “Sale el sol”