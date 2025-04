GENERANDO AUDIO...

Famosos y sus experiencias cercanas con la muerte. Fotos: Cuartoscuro/AFP

Ellos se fueron (“murieron”), al menos, por un momento. En este conteo te vamos a compartir las experiencias cercanas con la muerte que tuvieron famosos como Brenda Bezares, Memo del Bosque y Madonna.

Sus experiencias, además, coinciden en que atravesaron este episodio cuando se les presentó una complicación de salud, crisis que lograron sortear y vivir para contarlas. A la lista se suma Josh Homme, líder de la banda de música Queens of the Stone Age, con su muerte temporal.

Famosos que “murieron” por un momento

Brenda Bezares

En marzo de 2025, la esposa del conductor Mario Bezares reveló que es “sobreviviente” de una cirugía a corazón abierto. Recordó que en la intervención estuvo sin vida durante unos minutos.

“Soy una sobreviviente. Soy una niña que tuvo un problema de corazón abierto, desde los 5 años me lo detectaron, estuve muerta por 5 minutos”.

Brenda Bezares.

La operación de Brenda pasó hace algunos años. La participante de concursos de belleza contó al programa “De Primera Mano” que fue en su juventud cuando presentó problemas del corazón.

“Tengo una operación a corazón abierto. Me operaron a los 12 años… Tenía una comunicación interauricular, así nací. Los niños nacen con un pequeño soplo, regularmente se cierra a los 5 años cuando crecen, a mí no se me cerró, me creció más”.

Brenda Bezares.

La esposa de Mario agregó que, incluso, le habían planteado un futuro desalentador en el que no iba a poder casarse ni tener hijos.

Memo del Bosque

En 2020, el productor de televisión destapó los retos que enfrentó en la que fue su primera batalla contra el cáncer. En este 2025, al responsable del canal de música Telehit se le vio en el hospital recibiendo un tratamiento porque, presuntamente, la enfermedad regresó a su cuerpo; se trata del linfoma de Hodking.

Del Bosque contó en aquel entonces al programa “HOY” que estuvo al borde de la muerte a consecuencia de una bacteria que afectó su organismo tras la aplicación de un catéter y que “se fue” tres veces.

El productor relató que en ese proceso de recuperación estuvo 33 días internado y se sometía a una quimioterapia cada 12 horas.

Respecto a que “se fue” tres veces, recordó que se trató de una consecuencia de la bacteria que afectó su organismo.

“Esa bacteria lo que hace es que te empieza a bajar mucho la presión. Al estar muy baja tu presión, no llega la sangre suficiente a los diferentes órganos y se te empieza a complicar… El grupo de doctores toma la decisión de llevarme a terapia intensiva”.

Memo del Bosque.

El productor agregó que su motor para salir adelante fueron su esposa Vica Andrade y sus tres hijos: Luca, Luna y Coral.

“Sé que hubo tres ocasiones en las que me fui. En la primera, me acuerdo que les dije: ‘me siento mal’ y aparentemente me fui como 10 minutos inconsciente. La segunda vez no me acuerdo en qué momento me fui y una tercera ya en terapia intensiva, a Vica la sacaron de la habitación y ya es cuando le dicen, ‘ponte a orar'”.

Memo del Bosque.

En 2019, Memo del Bosque libró su batalla contra el linfoma de Hodking, un tipo de cáncer en el sistema linfático; este año, han circulado versiones de que su hospitalización se debe al regreso de la enfermedad.

Madonna

En junio de 2023, Madonna tuvo un problema de salud que la hizo sentir cerca de la muerte. Meses después, en un concierto en Los Ángeles, la cantante reveló cómo fue su experiencia al despertar del coma.

Madonna fue hospitalizada debido a una infección bacteriana que derivó en que la indujeran a un coma durante 48 horas. La intérprete de “Vogue”, incluso, retrasó su gira “The Celebration Tour” debido a que se enfermó.

Madonna fue intubada, después, paulatinamente, la extubaron y comenzó su recuperación.

Sobre la confesión que hizo a sus fans, en Los Ángeles, la “Reina del Pop” señaló:

“Este verano tuve una sorpresa. Se llama ‘experiencia cercana a la muerte’ fue bastante aterrador”.

La voz de “Borderline” agregó que lo primero que dijo al despertar fue “no” y su asistente estuvo ahí cuando pasó.

“Estoy bastante segura de que Dios me estaba diciendo: ‘¿Quieres venir con nosotros? ¿Quieres venir conmigo? ¿Quieres ir por este camino?’ Y dije: ‘No. ¡No, no!'”.

Madonna.

En su recuperación, Madonna se sintió muy débil. Logró sanar de un shock séptico, que la llevó al colapso de sus pulmones y sus riñones por una grave infección.

Josh Homme

El vocalista y líder de la banda Queens of the Stone Age fue declarado legalmente muerto durante una cirugía a la que fue sometido en 2011.

El frontmant contó que lo operaron de la pierna, “hubo complicaciones y morí en quirófano. Estuve en cama durante tres meses”.

La experiencia ocurrió mientras la agrupación planeaba grabar un disco nuevo. Fue en 2013 cuando salió a la luz “… Like Clockwork”, un álbum en el que Homme explora, entre otros temas, la depresión y la muerte.

