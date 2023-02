¡Mensajes de amor propio! Famosos que se han pronunciado contra la gordofobia

Sam Smith, Michelle Rodríguez y Selena Gomez han sido criticados. Foto: Getty y AFP

Michelle Rodríguez apareció en la portada de la revista Marie Claire de enero y para ella fue un logro salir en una publicación de moda y estilo de vida; sin embargo, las fotos desencadenaron críticas negativas sobre su cuerpo a las que enfrentó con un poderoso mensaje en redes sociales, señalando que no le avergüenza, porque ese cuerpo la ha llevado a cumplir sus sueños.

La publicación generó un debate sobre la gordofobia que existe en México, y entre los comentarios y posturas a favor de la actriz y cantante, María León defendió a Michelle Rodríguez en su Twitter:

“Es muy fácil escribir una opinión sin fundamentos desde el sillón de una casa, sin saber lo difícil que ha sido el camino de las personas. Lo difícil que es ser mujer en esta industria, lo difícil que es destacar sin cumplir con los estándares estéticos”. María León, actriz, cantante y bailarina

Yo empecé siendo tu fan — María León (@Sargentoleon) January 28, 2023

Famosos que han sufrido actos de gordofobia

Ante la conversación surgida por la portada de Michelle Rodríguez, repasamos aquellas famosos que fueron víctimas de la gordofobia y se pronunciaron al respecto.

Selena Gomez

Selena Gomez es una de las famosas que su constante cambio de peso ha sido objeto de críticas, tal como ocurrió hace algunos días cuando se hicieron virales unas imágenes en las que la cantante disfrutó de unos días en la playa, pero su apariencia fue lo que más llamó la atención.

Ante este hecho, la interprete de “Cald down” mandó un mensaje al respecto: “El mito de la belleza, una obsesión con la perfección física que atrapa a la mujer moderna en un círculo interminable de desesperanza, autoconciencia y auto odio mientras intenta cumplir con la definición imposible de la sociedad de ‘belleza perfecta'”.

Camila Cabello

Camila Cabello es una de las artista más criticadas por su peso, pues cuando sube algunos kilos no falta quien señale que necesita hacer dieta o más ejercicio. No obstante, la intérprete de “Señorita” ha respondido ante estas críticas “eso de estar en ‘guerra’ con su cuerpo es algo de temporada pasada”.

Asimismo, Cabello ha mencionado que está agradecida con su figura y esto le permite hacer lo que siempre quiere: “Somos mujeres reales con curvas y celulitis y estrías y grasa”.

Karol G

La intérprete de “Tusa” publicó una serie de fotos de su próxima canción con Romeo Santos, y a pesar de que se veía muy sensual, la colombiana recibió algunos comentarios como: “Esas fotos parece que se las hizo su peor enemigo. No le favorecen en nada, se le ve la barriga”. Sin embargo, Karol no se quedó callada y contestó:

“Las fotos no me las hizo mi peor enemigo, me las hizo una de las mejores fotógrafas que he conocido y que aún no puedo creer que hicimos fotos juntas. No se trata de si me favorece o no el cuerpo porque pues es mi cuerpo y es así... entonces, para qué buscar que me quede diferente si ES ASÍ. Y la barriguita es por el hot dogsito que me regaló alguien en estos días en un show...”, respondió la reguetonera.

Lizzo

La cantante Lizzo se sinceró sobre la gordofobia y el racismo al referirse a los terribles comentarios que recibe a través de Instagram o Twitter y aseguró que “no me importan las críticas hacia mi música. Ni siquiera me importan los comentarios sobre mi peso. Sin embargo, siento que a veces es injusto el trato que reciben las personas como yo”.

Ibai Llanos

La gordofobia no es exclusiva de las famosas, también los hombres han sufrido de comentarios negativos sobre su cuerpo, tal es el caso del streamer español Ibai Llanos, quien recientemente estuvo en el país para una entrega de premios.

Iba Llanos, de 27 años, se sinceró y habló sobre la actitud de ciertos seguidores, empeñados en recordarle día sí día también que debe bajar de peso.

“Estoy un poco preocupado con el tema del outfit, es una cosa que me genera inseguridad y estoy cansado de tener que aguantar comentarios constantemente alrededor de mi físico o cómo voy vestido”.

Otro de los famosos que han sufrido por su físico, es el cantante británico Sam Smith, quien recientemente lanzó su cuarto disco, pero el video de su canción I’m Not Here To Make Friends es lo que le ha generado críticas, señalando su peso.

El interprete ha confesado en varias ocasiones que ese físico, cuando era delgado, era resultado de una TCA (trastorno de conducta alimentaria) que sufría. “En 2017 me moría de hambre, estaba realmente famélico. Es indescriptible mirar hacia atrás y ver algunas de esas fotos. Creo que la gente no se da cuenta de que mido 1,88 metros, soy una persona grande. Tenía dismorfia corporal completa, creo que fue una reacción a la fama“.