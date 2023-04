Parejas que logran llevarse bien, a pesar de su ruptura. Fotos: Cuartoscuro / AFP

¿Es posible llevarte bien con tu ex al terminar la relación? Aunque hay ocasiones en que no es posible, hay famosos que sí lo han logrado, por ello, aquí en Unotv.com te compartimos una lista de celebridades que, aunque ya no están juntos, se llevan bien con sus exparejas.

¿Quiénes son los famosos que se llevan bien con sus exparejas?

Andrea Legarreta y Erik Rubín

El pasado 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erik Rubín anunciaron su separación, luego de más de 20 años de matrimonio. Sin embargo, a pesar de poner fin a su matrimonio y tener dos hijas: Mia y Nina, la pareja ha logrado llevarse bien, incluso, compartirán escenario en la obra de teatro “Vaselina”, que será protagonizada por parte del elenco original de Timbiriche.

Sergio Mayer y Bárbara Mori

Sergio Mayer y Bárbara Mori, quienes eran muy jóvenes llegaron al altar, son otras de las exparejas que han logrado llevarse bien. A pesar de que ambos siguen sus vidas por diferentes caminos e, incluso, el actor, quien fue acusado de tráfico de influencias por el caso de Héctor Parra, tiene un lazo muy importante con la protagonista de “Rubí”: su hijo Sergio Mayer Mori, quien también es actor.

Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann

La separación de Aislinn Derbez y Mauricio Ochmann ocurrió de forma repentina, a pesar de que lucían muy enamorados y contentos. Sin embargo, aunque no faltaron los rumores al respecto, los famosos logran mantener una excelente relación por el bienestar de Kailani, la hija que tuvieron ambos. Incluso, Paulina Burrola, la actual novia del actor, también se lleva bien con la hija mayor de Eugenio Derbez.

Lucero y Mijares

Lucero y Mijares, cuya boda fue una de las más famosas e, incluso, se transmitió por televisión, pusieron fin a su matrimonio en 2011. Sin embargo, la expareja mantiene una excelente relación de amistad, principalmente por el amor y cariño a sus dos hijos: José Manuel y Lucero Mijares, quien, al igual que sus famosos padres, desea incursionar en la música, razón por la que es invitada a sus conciertos.

Grettell Valdez y Patricio Borghetti

Gretell Valdez y Patricio Borghetti estuvieron juntos de 2004 a 2010, tiempo en el que llegó a sus vidas su hijo Santino. A pesar de su separación y de haber seguido su vida, los famosos llevan una relación excelente, incluso, la conductora Odalys Ramírez, quien es la actual pareja del conductor de Venga la Alegría y con quien tiene dos hijos: Rocco y Gia, se lleva de maravilla con la actriz, quien perdió parte de su dedo para evitar el cáncer.

Los famosos de Hollywood

Demi Moore y Bruce Willis

En 1998, Demi Moore y Bruce Willis, quienes tuvieron tres hijas, anunciaron su separación. Sin embargo, a pesar de los rumores de infidelidad y sus apretadas agendas que, al parecer, fueron parte importante de su ruptura, ambos salen de viaje y disfrutan en familia, incluso, la actriz, apoya al actor, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad que afecta su salud.

Bradley Cooper e Irina Shayk

Luego de 4 años y una hija en común, Bradley Cooper e Irina Shayk, quien fue pareja de Cristiano Ronaldo, anunciaron su ruptura en 2020, en medio de rumores sobre un posible romance entre el actor y Lady Gaga, con quien protagonizó la película “A Star Is Born”. La relación entre ambos es tan buena, que, incluso, ya hay rumores de una posible reconciliación.