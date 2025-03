Fans de Olivia Rodrigo exigen setlist completo para sus conciertos en México

GENERANDO AUDIO...

Fans de Olivia Rodrigo en México piden setlist completo. Foto: AFP

Tras su reciente concierto en Brasil como parte de la gira “Guts World Tour”, Olivia Rodrigo se volvió tendencia en redes sociales debido a que utilizó el mismo setlist que en festivales, en lugar de uno para concierto en solitario, como suele hacerse.

Esta decisión ha generado una ola de críticas entre sus seguidores mexicanos, quienes esperan un show más extenso y con la producción completa que ha presentado en Estados Unidos.

La próxima semana, la cantante estadounidense se presentará en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México y en el festival Tecate Pal’ Norte en Monterrey. Sin embargo, sus fans mexicanos han manifestado su inconformidad en redes sociales.

El descontento surge debido a que, en Brasil, Rodrigo redujo la cantidad de canciones interpretadas, no realizó cambios de vestuario y eliminó parte de su producción, lo que hizo que el show se sintiera más como una presentación de festival que como un concierto en solitario.

yo después de ver que olivia rodrigo me estafo, dile algo @Profecopic.twitter.com/2aupeaxev1 — beck ⸆⸉ (@cardgani) March 27, 2025

Equipo de Olivia Rodrigo tienen una semana para cambiar ese mugroso setlist de festival para México pic.twitter.com/95B1gIeS33 — ricardo 🌌 (@ricxrdopal) March 27, 2025

En redes, también se han compartido comparaciones con otros artistas como Taylor Swift, The Weeknd y Twenty One Pilots, quienes han llevado producciones completas a sus conciertos en México. Hasta el momento, Olivia Rodrigo no ha respondido a las críticas, y su equipo no ha emitido declaraciones sobre la estructura de sus próximas presentaciones en el país.