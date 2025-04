GENERANDO AUDIO...

¿Lady Gaga traerá el show de Coachella a la CDMX? | Foto: Getty Images

Lady Gaga sorprendió con su show en el festival Coachella 2025 con atuendos sumamente elaborados y escenarios llamativos. La cantante visitará la Ciudad de México el próximo 26 y 27 de abril, por lo que sus fans le imploraron en redes sociales que traiga este mismo show a la capital mexicana.

Cabe destacar que, en semanas recientes, Olivia Rodrigo fue criticada por no traer su escenario ni repertorio completo al Estadio GNP Seguros, por lo que las fans están ansiosas por ver si Lady Gaga trae el espectáculo de California.

El mágico show de Lady Gaga en Coachella… ¿lo traerá a México?

A través de redes sociales, los usuarios destacaron la producción que Lady Gaga mostró en su presentación por Coachella 2025 e imploraron que sea el mismo show que presente en México.

“Si lo que presento Lady Gaga en Coachella2025 será lo mismo de México moriré en el Foro Sol”, escribió Javier Vargas en X, red social antes llamada Twitter.

Además, las redes sociales se llenaron con los siguientes comentarios por la expectación de saber si lo visto en California será parecido a lo que traerá al Estadio GNP Seguros.

“Lo que fue el performance de Lady Gaga en Coachella. Qué envidia los que la verán en México”, escribió el usuario @alsidetw.

Sin embargo, muchas de las fans expresaron su descontento por la probabilidad de que esta sea la manufactura del show y ellas no puedan verlo por no alcanzar boleto.

“Buenos días a todos menos a mi por llorar porque no iré a ver a Lady Gaga en México”

“Si este es el setlist que traerá lady gaga en México u algo parecido, moriré de fomo”

Incluso Olivia Rodrigo fue mencionada por los internautas, debido a que se presentó el pasado 1 y 2 de abril en el Estadio GNP Seguros con un setlist de una hora y media, sin cambios de vestuario ni el escenario que ha manejado en otros países.

“Lady gaga tuvo más cambios de vestuario en Coachella que Olivia Rodrigo en México”, escribieron los usuarios en redes sociales.

Así fue el show de Lady Gaga en Coachella 2025

El show de Lady Gaga en Coachella estuvo compuesto por cuatro actos, 20 canciones y un final: “Of Velvet and Vice”, “And She Fell Into a Gothic Dream”, “The Beautiful Nightmare That Knows Her Name” y “To Wake Her Is to Lose Her” y “Eternal Aria of the Monster Heart”:

Bloody Mary Abracadabra Judas Scheiße Garden of Eden Pokerface Abracadabra (Remix) Perfect Celebrity Disease Paparazzi Alejandro The Beast Killah Zombieboy Die with a smile How bad do u want me Shadow of a man Born this way Shallow Vanish into you Bad Romance

Durante casi dos horas, interpretó canciones correspondientes a sus distintos álbumes, no sólo de “Mayhem“, sino de sus primeras producciones.

El espectáculo comenzó con la aparición de Gaga en un escenario transformado en un teatro de ópera brutalista. Así, lució una capa roja más grande de lo normal diseñada por Sam Lewis y construida por Seth Pratt.

En el segundo acto, apareció en el escenario enterrada en la arena junto a esqueletos. Su vestido blanco con corsé fue confeccionado por la turco-británica Dilara Findikoglu.

Para su interpretación de Paparazzi, se enfundó en una armadura metálica plateada de Manuel Albarrán, que imitaba el aspecto robótico que lucía en el icónico vídeo musical de 2009.

Para el tercer acto, se vistió con los alegres diseños de Francesco Risso, de Marni, que incluían un abrigo azul con plumas y un body deslumbrante para pavonearse por la pasarela del escenario.