Ryan Easley muere por el ataque de un tigre. FOTO: Cuartoscuro | Ilustrativa

Ryan Easley, cuidador de tigres, murió el pasado sábado 20 de septiembre de 2025, tras ser atacado por un felino durante una demostración frente a varios espectadores en el Growler Pines Tiger Preserve, en Hugo, Oklahoma.

El sheriff del condado de Choctaw, Terry Park, informó a ABC News que Easley se encontraba realizando un espectáculo cuando el tigre se volvió en su contra y lo atacó.

La muerte del cuidador de Tigres en un evento

Personal de emergencias acudió al Growler Pines, después de que se reportó el ataque del tigre a Ryan a las 14:00 horas del sábado, pero el hombre de 37 años ya había muerto al momento de su llegada.

En un comunicado, la reserva Growler Pines señaló que Ryan conocía los riesgos de trabajar con tigres, pero lo hacía desde el amor y el respeto hacia estos animales.

“Ryan understood those risks (not out of recklessness but out of love. The animals under his care were not just animals to him, but beings he formed a connection with) one rooted in respect, daily care and love”, indicó la organización.

La reserva describió a Easley como un apasionado defensor de la vida silvestre, quien dedicó su vida a proteger y cuidar grandes felinos.

“He dedicated his life to the protection and care of these magnificent animals, and he believed deeply in the mission of Growler Pines to provide a safe and forever enriching home for the animals under his care”, agregó.

Growler Pines pidió respeto a la privacidad de la familia y anunció que todos los tours y encuentros quedarán suspendidos hasta nuevo aviso.

Críticas de PETA y Humane World for Animals

Tras el fallecimiento, la organización PETA recordó que Ryan Easley había sido cuestionado en el pasado por su trato hacia los tigres. Señaló que llegó a adquirir ejemplares de figuras del polémico documental Tiger King, como Joe Exotic y Doc Antle, conocidos por acusaciones de maltrato animal.

La agrupación también señaló que en 2017 Easley fue grabado azotando a un tigre más de 30 veces durante un entrenamiento.

“Los animales que enjauló fueron privados de vidas naturales, transportados en circos y dejados languidecer en zoológicos de carretera”, indicó PETA.

Por su parte, Humane World for Animals (antes Humane Society of the United States) destacó que Easley era dueño de 10 tigres y anteriormente dirigía ShowMe Tigers, un espectáculo itinerante de circo con felinos.

“La muerte de Ryan Easley fue una tragedia triste y evitable, y esperamos que sirva como recordatorio del peligro y la crueldad de otros operadores que todavía utilizan animales salvajes peligrosos para el entretenimiento”, expresó Laura Hagen, directora de vida silvestre cautiva de la organización.

Entre el amor por los felinos y la polémica

Mientras Growler Pines lo recuerda como un hombre entregado al cuidado y protección de los tigres, organizaciones animalistas han señalado que su trabajo estaba relacionado con prácticas de explotación animal.

La muerte de Ryan Easley por el ataque de un tigre, ocurre en medio del debate sobre el uso de grandes felinos en espectáculos y su permanencia en reservas privadas en Estados Unidos.