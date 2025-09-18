Fátima Bosch defiende su corona de Miss Universo México 2025: “El concurso no está amañado”

GENERANDO AUDIO...

Fátima Bosch representará a México en Tailandia. Foto: Alberto Estrada

Fátima Bosch salió en defensa de su corona, que ganó el pasado 13 de septiembre, y que le dará la oportunidad de representar a México en Miss Universo 2025 en Tailandia el próximo noviembre.

La reciente edición de Miss Universo México 2025 estuvo marcada por la controversia, tras la coronación de Bosch, en redes sociales circularon acusaciones de que el certamen habría estado “amañado”, además de la sorprendente reacción de varias concursantes, quienes abandonaron el escenario al anunciarse a la ganadora.

Fátima Bosch sale al paso de las críticas

Durante una conferencia de prensa, la reina de belleza respondió de manera directa a las acusaciones de fraude.

“No tendría sentido hacer un certamen que cuesta tanto dinero, trabajo y esfuerzo si ya supieran quién va a ganar. Obviamente no está amañado. Es como un partido de futbol, cuando dicen que el árbitro está vendido cuando pierde el Cruz Azul o el América, y aquí es lo mismo, no se le puede dar gusto a todos.” Fátima Bosch, Miss Universo México 2025

También mencionó que Miss Universo “es una organización que está haciendo las cosas y los certámenes de belleza, como nunca antes se había dado“.

Foto: Alberto Estrada

La respuesta de Miss Universo México sobre la reacción de sus compañeras

Respecto al gesto de algunas concursantes que se bajaron del escenario, Bosch señaló que entiende que cada persona actúa conforme a lo que siente en el momento.

“Cada quien reacciona de la manera que cree correcta. Yo ya la respeto, creo que de mi parte siempre van a tener eso, respeto. He visto que se ha desatado mucho hate y yo, antes que nada, soy una mujer. Creo que todas las mujeres merecemos respeto, hayan pasado lo que haya pasado.” Fátima Bosch, Miss Universe México 2025

El legado que le gustaría dejar Fátima Bosch si gana Miss Universo 2025

En caso de ganar Miss Universo, certamen que se realizará en Tailandia el 21 de noviembre, Bosch aseguró que su legado sería el de una reina “cercana que trabajó por causas justas y sociales, ser la voz de las mujeres en México y del mundo”.

Sobre las causas sociales que apoyaría, aseguró que no le gusta cerrarse a una en especial, pero su sueño es poder ayudar a mujeres y niñas desde su educación.

“Me encantaría poder formar un espacio donde ellas puedan venir y sentirse seguras y sobre todo apoyarlas a salir adelante“, destacó Bosch.

El trabajo altruista no es ajeno a la licenciada en Diseño e Indumentaria de Moda, ya que actualmente trabaja con niños con cáncer, también con una fundación que ayuda a migrantes, mujeres, comunidades marginadas y gente en condición de calle.