GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty (Ilustrativa)

La gran final de Miss Universo México 2025 se realizó la noche del 13 de septiembre en el Conjunto Santander de Artes Escénicas en Zapopan, Jalisco. Ahí, Fátima Bosch, originaria de Tabasco, se coronó como la nueva reina de belleza y se ganó el derecho de representar a México en el certamen internacional que se celebrará en Tailandia este noviembre.

Con tan solo 24 años, Fátima Bosch Fernández conquistó al jurado gracias a su porte, seguridad y carisma. Durante la gala, las 33 participantes desfilaron en traje de baño de dos piezas en color negro con detalles plateados y brillantes, además de lucir espectaculares vestidos rojos en la pasarela de gala. La tabasqueña brilló en cada etapa, convirtiéndose en la sucesora de María Fernanda Beltrán.

¿Quién es Fátima Bosch?

La nueva Miss Universo México nació en Santiago de Teapa, Tabasco. Es licenciada en Diseño e Indumentaria de Moda por la Universidad Iberoamericana y ha complementado su preparación académica en la Nuova Accademia di Belle Arti (NABA) en Milán, Italia, así como en el Lyndon Institute de Vermont, Estados Unidos.

Además de su formación en moda, la joven disfruta de actividades como la equitación, el tenis, la música, la lectura y la pintura, pasiones que reflejan su versatilidad y disciplina.

En entrevistas recientes, Fátima ha compartido que desde pequeña enfrentó retos como la dislexia, TDAH e hiperactividad, además de ser víctima de bullying. Hoy, su historia es un ejemplo de resiliencia y superación. Ella misma lo resume en una frase: “Lo que me hacía sentir diferente, ahora me hace brillar”.

Una reina cercana en redes sociales

En redes sociales, Fátima conecta con miles de seguidores a través de mensajes inspiracionales, reflexiones sobre su fe y momentos de su preparación rumbo a Miss Universo. En Instagram supera los 210 mil seguidores, mientras que en TikTok rebasa los 119 mil.

El próximo 21 de noviembre, la tabasqueña llevará el nombre de México hasta la Impact Arena, en Pak Kret, Tailandia, donde competirá en la 74ª edición de Miss Universo.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]