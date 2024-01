“No es un golpeador”: Federica Quijano defiende a su hijo tras agresión y habla de su discapacidad

Federica Quijano señaló que la agresión se debió a una crisis. Foto: GettyImages

Federica Quijano defendió a su hijo Sebastián después de la controversia que se desató porque fue a dar al hospital debido a una agresión del menor. La cantante de Kabah aclaró que la situación derivó de una crisis del adolescente diagnosticado con autismo y señaló que “no es un niño golpeador” si no una “un niño con una discapacidad”.

La relación entre Federica Quijano y su hijo no ha atravesado dificultades debido a la condición del joven de 14 años. Los episodios de agresividad de su parte suelen ser habituales, de acuerdo con la hermana de Apio.

Federica Quijano defiende a su hijo: “no es un golpeador”

La intérprete de “La calle de las sirenas” indicó que el episodio por el que terminó hospitalizada no hace de su hijo un golpeador y mucho menos una persona con la que no se pueda convivir. En entrevista con el programa “De primera mano” habló sobre el incidente en el que por un cabezazo del niño en su brazo presentó una tendinitis.

“Sebastián no es un niño golpeador, Sebastián es un niño con una discapacidad. No lo puedo culpar y jamás voy a decir que mi hijo es violento y no puede convivir, no. Simplemente tiene detonantes que a veces puede controlar y a veces no” Federica Quijano

Federica agregó que quiere compartir lo que vive día a día con su hijo porque en nuestro país no se ha visibilizado el autismo como debería. Además de que esta aclaración la hace porque lidió con comentarios y críticas tras hacer pública la agresión.

“La gente no lo entiende o no lo quiere ver, (pero) tengo que darle voz. Muchas personas deciden esconder a sus hijos, yo no lo voy a esconder; es mi preocupación y por eso lo digo y por eso lo subo a mis redes, porque se tiene que saber la realidad” Federica Quijano

En la entrevista, la cantante agregó que tiene una preocupación mayor a la que le provoca las crisis de su hijo.

“Es una preocupación real, que tenemos todos los papás de hijos con autismo, que es: ‘¿qué va a pasar con mi hijo cuándo yo no esté?’, por eso tengo cuatro trabajos y me parto en 80, para que el día de mañana mi hijo no terminé en un psiquiátrico donde abusen de él, o yo no pueda controlarlo cuando esté más grande” Federica Quijano

Quijano finalizó que la idea de que vulneren al pequeño le duele más que cualquier golpe:

“Que a mi hijo no lo traten como a un ser humano, que sus derechos sean violados todos los días… eso me duele más que cualquier golpe”

En una publicación en Instagram, Federica expresó que a pesar de la frustración, no cambia los momentos increíbles junto a su hijo.

“Él no entiende lo que hizo y a veces te gana la frustración y te pega más fuerte este tipo de reacciones, pero jamás, ni por un segundo cambiaría los momentos increíbles y mágicos que me ha regalado mi hijo. Es mi fuerza, mi motor y llegó a enseñarme de que soy capaz” Federica Quijano

La cantante compartió que su intención de visibilizar es porque los neurólogos (o el diagnóstico) le han dicho “tú hijo no va a ser nada en esta vida” y que a partir de esa frase, ella quiere cambiar el panorama porque las familias de “corazón azul” no pueden “quedarse con esta expectativa”.

“(Trabajo para) que los niños tengan otra oportunidad a decir ‘no se puede hacer nada'”