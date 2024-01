“Jamás lo expuse”: Federica Quijano responde críticas por “exhibir” a hijo autista tras agresión

Federica Quijano responde críticas tras agresión de su hijo. Foto: Cuartoscuro

Federica Quijano respondió a sus detractores, quienes la criticaron fuertemente luego de que diera a conocer que su hijo Sebastián, diagnosticado con autismo, la había agredido durante una crisis. Esta situación llevó al hospital a la integrante de Kabah.

“He leído varios de sus comentarios con respecto a los videos que subí. Muchos dicen que expuse a mi hijo y que no están de acuerdo. Incluso, hay uno que me puso, ‘para qué adoptas uno que no te sirve’”.

A través de un video en redes sociales, la cantante y política aseguró que su hijo no fue expuesto, contrario a lo que acusaron en redes sociales.

“Primero, quiero decirles que yo jamás expuse a mi hijo, jamás. Nunca he sacado ni una crisis, nunca lo he sacado en una situación que pueda vulnerar sus derechos… No expuse a mi hijo y lo único que tengo por mi hijo es amor, amor, y esta frustración de no poder entender qué le molesta, qué le duele”.

Ver más

Además, la hermana del Apio Quijano aseguró que la agresión que la llevó al hospital no es la primera. Dijo que la situación que ella enfrenta es una realidad de varias mamás que, como ella, tienen un hijo diagnosticado con espectro autista.

“No es el hecho que me haya golpeado, porque me ha mordido, me ha pegado, me ha dado cachetadas, no es la primera vez que me da un cabezazo, y estamos acostumbradas a vivirlo y la gente no lo entiende y por eso no le dan la importancia de todo lo que vivimos y no le dan el espacio”.

La famosa cantante aseguró que la respuesta no se trataba de un “drama”, y lo que deseaba era que los niños con la condición de su hijo sean “vistos, escuchados y respetados”.

“Esto no es un drama, al contrario, es que entiendan que necesitamos de todos ustedes para que nuestros hijos sean vistos, escuchados y respetados.”

Federica también aprovechó para agradecer las muestras de cariño que ha recibido tanto ella como su familia.