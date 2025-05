Federica Quijano tiene gammapatía monoclonal, ¿qué es esta enfermedad?

GENERANDO AUDIO...

Federica Quijano tiene gammapatía monoclonal. Foto: CUARTOSCURO

La exintegrante del grupo Kabah, Federica Quijano tiene gammapatía monoclonal, así lo reveló ella misma durante una entrevista que dio al programa “Sale el Sol”.

Cabe destacar que Federica Quijano estuvo hospitalizada alrededor de 13 días, por sus problemas de salud.

¿Qué es la gammapatía monoclonal, enfermedad que padece Federica Quijano?

Federica Quijano tiene gammapatía monoclonal, luego de que le hicieron varios estudios. La gammapatía monoclonal de significado incierto es una condición en la que aparece una proteína anormal en la sangre, llamada proteína monoclonal o M. Esta proteína se produce en la médula ósea, que es el tejido dentro de los huesos donde se genera la sangre, así lo señala Mayo Clinic.

Esta afección, en algunos casos puede evolucionar hacia enfermedades más serias, como ciertos tipos de cáncer en la sangre. Por eso, las personas con niveles altos de esta proteína deben hacerse revisiones médicas frecuentes, para estar atentos a cualquier cambio.

Si la enfermedad no avanza, no se necesita tratamiento. Pero si se detecta un empeoramiento, podría iniciarse tratamiento de forma temprana. Aunque suena complicado, muchas veces esta condición no representa un riesgo inmediato, pero sí requiere vigilancia constante.

¿Qué lo causa?

Los expertos no saben cuál es la causa de la gammapatía monoclonal de significado incierto. Los cambios en los genes y el contacto cercano con determinadas sustancias químicas, como los pesticidas, parecen influir en ello.

Síntomas de la gammapatía monoclonal

Las personas con gammapatía monoclonal no suelen presentar síntomas. Algunas personas tienen un sarpullido o problemas nerviosos, como entumecimiento u hormigueo.

¿Qué tratamiento llevará Federica Quijano?

En dicha entrevista de Federica Quijano sobre su gammapatía monoclonal, ella misma cuenta que los médicos le harán un tratamiento (sin especificar cuál), y seis meses después le harán otro tratamiento. Todo esto para hacerle pruebas de sangre y revisar si su cuerpo ya está limpio.