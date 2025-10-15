Felicia Mercado estrena romance con actor 44 años menor: “La edad es un número”

GENERANDO AUDIO...

Felicia Mercado no ha dado declaraciones al respecto. Foto: Cuartoscuro

Felicia Mercado, de 65 años, estaría estrenando romance con Brandon Zariñan, actor de 21 años, quienes fueron captados por la revista TVNotas saliendo de un restaurante de la Ciudad de México.

Aunque en las imágenes sólo se les ve caminando, el exparticipante del programa “Abandonados, Asia: La Ruta del Dragón” aseguró que hay una atracción que es correspondida.

Brandon Zariñan: “La edad es sólo un número”

Brando Zariñan declaró a la revista TVNotas que “oficialmente no le he dicho que seamos novios, pero no lo descarto. Ya nos dimos unos besos. Quiero que sea mi novia”.

El joven actor recordó que cuando conoció a Felicia Mercado en un evento quedó impresionado por su belleza y fascinado por su visión del mundo.

Y en cuanto a la edad, Zariñan aseguró que no es un problema para él: “Sonará a cliché, pero la edad es un número. Recuerdo incluso desde que iba a la primaria me enamoré de mi maestra de inglés. Me llevaba bastantes años y decía: ‘Qué mujer tan bella’. Para mí es normal”.

Hasta el momento, la actriz, quien participa en el programa “Las Estrellas Bailan en Hoy“, no ha dado alguna declaración sobre las fotografías que se publicaron.

Cabe recordar que en 2021 Mercado se divorció de Eugenio Santoscoy, con quien tuvo a su única hija y duró casada durante más de 25 años.

¿Quién es Felicia Mercado?

Felicia Mercado nació el 17 de diciembre de 1959 en Tijuana, Baja California, y es una actriz, cantante y ex reina de belleza que ha dejado una huella profunda en el mundo del entretenimiento en México.

Su carrera despegó tras obtener el título de Señorita México en 1977, lo que le abrió las puertas a la televisión y al cine, donde rápidamente destacó por su carisma y presencia escénica.

Aunque debutó en el cine, su fama se consolidó gracias a las telenovelas, convirtiéndose en una de las “villanas” favoritas del público.

La actriz ha participado en “Rosa Salvaje”, en el papel de Leonela, donde sustituyó a Edith González; “Lazos de Amor”, donde compartió crédito con las tres versiones de Lucero; “Cañaveral de Pasiones”, “Amigas y Rivales”, “Sortilegio”, “Teresa”, y más recientemente en “La Casa de al lado” y “Gloria Trevi: Ellas soy yo”.

Además de su faceta como actriz, Felicia incursionó en la música y ha sido invitada constante en programas de variedades y realities en México y Estados Unidos.