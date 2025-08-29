GENERANDO AUDIO...

Jorge Losa y Ferka llevaban dos años juntos. Foto: Cuartoscuro

La actriz y conductora María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka, y el actor español Jorge Losa confirmaron el fin de su relación sentimental tras más de dos años juntos.

La pareja se conoció en la primera edición de “La Casa de los Famosos México” en 2023 y al terminar el reality siguieron su relación, que tuvo altibajos, pero en este agosto de 2025 la dieron por terminada.

Anuncian separación y piden respeto

Tanto como Ferka como Jorge, solicitaron a sus seguidores y al público en general comprensión y privacidad. La conductora, a través de un mensaje en su cuenta de X, pidió: “Pido por favor que respeten el proceso de cada quien. Somos dos seres que nos quisimos mucho y no hemos dado ninguna declaración. Yo por mi parte no lo haré. Así que basta”.

Por su parte, Jorge Losa compartió un video en redes donde, con sensibilidad, instó a evitar especulaciones: “No se enganchen, no se claven, nosotros no estamos peleados… a veces la historia no tiene el final que ustedes quisieran”.

Un vínculo nacido en la pantalla y consolidado con complicidad

Su historia de amor comenzó en “La Casa de los Famosos México 2023“, donde surgió un vínculo real que se profundizó tras el reality.

A pesar de altibajos, reencuentros y rumores, como infidelidades vinculadas a terceros, la relación continuó con momentos de cercanía, compromiso simbólico como el intercambio de “anillo de promesa”, y su convivencia dentro y fuera de cámara

Aunque no revelaron los motivos que los llevaron a separarse, la pareja dejó claro que no hubo conflicto ni confrontación, sino una decisión tomada desde la reflexión.

En ese sentido, ambos coincidieron en que cada uno necesita enfocarse en su crecimiento personal y profesional, asegurando que los caminos compartidos también dejan aprendizajes que los acompañarán en el futuro.