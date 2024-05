“Sigue con ella”: Fernanda Blaz revela que Werevertumorro le fue infiel por más de dos años

Fernanda Blaz y Werevertumorro terminaron su noviazgo a finales de 2023 y es hasta ahora que la influencer destapó que el youtuber le fue infiel durante más de dos años.

Cuando confirmaron su ruptura, Fernanda Blaz y Werevertumorro detallaron que la separación se había dado en buenos términos. Pasaron los meses y comenzaron a lanzarse indirectas en redes sociales que apuntaban a que alguno de los dos había cometido una infidelidad, situación que aclara la influencer.

En una transmisión en vivo, que fue retomada por varios usuarios, Fernanda Blaz habló sobre la aparente infidelidad de Werevertumorro. Indicó que de sus siete años de noviazgo, él tuvo una relación con alguien más que duró más de dos años.

El tiktoker Eddy Nieblas compartió fragmentos de las que fueron las confesiones de Blaz. Se sabe que algunos usuarios le preguntaron a Fernanda si no tenía curiosidad de hablar con la “nueva” novia de Werevertumorro, cuyo nombre es Gabriel Montiel.

A la influencer le preguntaron, “¿no te daba curiosidad hablar con la otra morra?” y ella respondió: “pues si sigue con ella, como me va a dar curiosidad”.

Al parecer Blaz se dio cuenta de la infidelidad hasta los últimos meses y aseguró que de haberlo sabido antes, habría terminado el noviazgo.

“Estuve con una persona siete años de relación y nunca supe quién era esa persona… Yo si me hubiera enterado antes de que siempre fue infiel, jamás, jamás me hubiera quedado”

En sus revelaciones agregó que Montiel comenzó a hacer publicaciones en las que quería dejarla como la que falló en la relación.

“Todavía no me enteraba de esto que les conté y empezó a subir como indirectas en TikTok queriéndome hacer quedar mal a mí como si yo hubiera hecho algo”

La creadora de contenido mencionó que su exnovio nunca le ofreció una disculpa y que a estas alturas no la espera. Señaló que “todos” sabían lo que pasaba menos ella y que cuando preguntó si la familia de Werevertumorro sabía de esto, optaron por no decirle nada.

“Claro que me debió de haber puesto el cuerno… pues claro, todos preferimos eso, que en lugar de verme la cara, en lugar de burlarse de mí me hubiera dicho, ‘sabes qué Fer, ya no estoy feliz contigo'”

Fernanda Blaz