Fernanda Castillo “honrada” de que Yuri quiera que la interprete en su bioserie

Fernanda Castillo declaró sentirse “honrada” de que Yuri esté interesada en que ella la interprete en bioserie que planea producir la jarocha.

Compartió con Unotv.com, que aunque aún no se han puesto en contacto con ella, agradece mucho los comentarios tan positivos que ha hecho Yuri sobre su persona.

“Es una linda, me honró muchísimo escuchar eso, no ha pasado nada más que eso, pero me honra, que ella que piense en mí, me parece algo increíble”.

Fernanda Castillo