¡Ya no será sólo papacito! Reportan que Fernando Colunga podría debutar como papá junto a Blanca Soto

Fernando Colunga se convertirá en papá, según reportes. Foto: Cuartoscuro

Fernando Colunga, uno de los actores considerado inalcanzable, parece que ya sentó cabeza y, según reportes, estaría a meses de convertirse en papá junto a la actriz Blanca Soto. Fue en el programa “Chisme No Like” en donde se dio a conocer que la famosa tendría, supuestamente, cinco meses de embarazo.

Y Unotv.com te dice todo lo que se sabe de la próxima paternidad del famoso que regresó a México, hace unos meses, luciendo rejuvenecido.

Fernando Colunga debutaría como papá en 2024: esto es lo que se sabe de su bebé

Javier Ceriani, uno de los titulares de la emisión que se transmite por internet, aseguró que fue en una clínica de Miami, Estados Unidos, en donde Fernando Colunga y Blanca Soto se habrían enterado de que se convertirían en padres por primera vez.

“Blanco Soto hace cinco meses que tiene en su vientre a un hijo de Fernando (Colunga)… En la clínica de Miami les dijeron ‘felicidades a los dos’. Calculamos que debe tener cinco meses y que va a nacer por ahí de marzo o abril el hijo de Fernando, el primer bebé”, dijo Javier Ceriani.

De acuerdo con Ceriani, la pareja no acudió a un tratamiento in vitro para lograr convertirse en padres, ya que Blanca Soto tiene 44 años y Fernando Colunga 57.

¿Fernando confirmó su paternidad?

Tras la noticia dada a conocer con el programa de Estados Unidos, se revivió la entrevista que el actor ofreció a Mara Patricia Castañeda, en donde la periodista cuestionó la generación de personas que no quiso tener hijos, ante la cual, sin dar más detalles, Colunga afirmó estar en el “proceso”.

“Yo todavía estoy en el proceso. Yo soy niñero. Yo nunca he estado negado a tener un hijo y si no lo he tenido es porque la vida no había querido”.

Además, sin decir nombres, aseguró que estaba feliz con “su mujer” y enfatizó que “entienden” lo difícil que es la carrera del actor.

“Ahora me aguantan y ahora me entienden. Afortunadamente, mi mujer me entiende y me apoya, que eso es lo más importante”.

Aunque todo pareciera apuntar a que Fernando Colunga sí se convertirá en papá, el actor no ha dado ningún tipo de declaración al respecto.