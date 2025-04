GENERANDO AUDIO...

Fernando de la Mora cantará en Iztapalapa. Foto: Getty Images.

El reconocido tenor Fernando de la Mora será parte nuevamente del Viacrucis de Iztapalapa, una de las tradiciones más emblemáticas y multitudinarias de la Semana Santa en México.

El artista interpretará el Ave María, el próximo 18 de abril, durante la escenificación de la crucifixión de Cristo, desde lo alto del Cerro de la Estrella, frente a un mar de fieles.

“A mí la primera vez que canté ahí se me fue el aire, porque me habían dicho que era un mundo de gente, pero no un millón de personas. Eso es hablar de diez Zócalos. Es un evento único, una manifestación de fe impresionante, comparable solo al 11 de diciembre en la Basílica de Guadalupe”, compartió emocionado en entrevista con UnoTV.

De la Mora, quien ha participado en esta representación en dos ocasiones previas, la primera hace unos 15 años, reconoció que su retorno a este escenario sagrado lo conmueve profundamente: “Para mí, como católico, ha sido un regalo”.

“No se me cansa el corazón”: Fernando de la Mora

El jueves 17 de abril, de la Mora estará cantando en Acapulco, y el viernes viajará temprano a la Ciudad de México para subir al cerro y participar en el Viacrucis. “Va a ser tremendo cantar en Acapulco con la alegría del mariachi y al día siguiente participar en una tragedia como la crucifixión. Son emociones opuestas, pero igual de intensas”, dijo.

Pese al esfuerzo físico que implica cantar en dos ciudades en menos de 24 horas, Fernando de la Mora afirma que lo hace con entusiasmo: “Sí me canso, pero no se me cansa el espíritu. Estoy al servicio de cosas muy bonitas. Soy un privilegiado porque me dedico a lo que me fascina”.

Para prepararse, el tenor trabaja con disciplina, ya que el entorno no es fácil: “Allá arriba hay calor, polvo, tierra… condiciones infrahumanas, pero se respira un respeto inmenso. Es conmovedor ver esa fe que se expresa en silencio, sin agresiones. Y todos los años hay saldo blanco”.

Se presentará en Acapulco junto a Rocío Arango

Previo a su participación en Iztapalapa, Fernando de la Mora ofrecerá un concierto en el Encuentro de Mariachi en Mundo Imperial, Acapulco, junto a la cantante Rocío Arango, destacada intérprete de música tradicional mexicana.

“Rocío es una artista muy completa. Ha dedicado su carrera a promover el mariachi y ha hecho unas producciones fantásticas. En los ensayos que hemos tenido, hemos gozado muchísimo”, expresó.

Para él, llevar música a Acapulco en este momento tiene un valor simbólico especial: “Después de los huracanes que devastaron el puerto, requiere de nosotros. Acapulco tiene que volver a ser la joya de la corona de México”.