Festival “Al calor del mariachi 2025”: cuándo, dónde y qué actividades habrá

Festival “Al calor del mariachi 2025”, en octubre. Foto: Pexels

El Festival “Al calor del mariachi 2025” tendrá lugar del 19 al 26 de octubre en Chapala, Jalisco. Este evento se realizará durante toda una semana para fomentar la enseñanza del mariachi, acercar la armonía a las nuevas generaciones y para celebrar la identidad de la música mexicana.

Este evento será la oportunidad perfecta para juntar a diversos conjuntos musicales locales, además de nacionales e internacionales, por lo que el talento estará presente en todo momento.

¿Quién organiza el Festival “Al calor del mariachi 2025”?

Este evento combinará conciertos, talleres, conferencias y muestras gastronómicas. La celebración es organizada por el Mariachi Nuevo Tecalitlán, que conmemora su 60 aniversario, junto con autoridades municipales, estatales y el Centro Universitario de Chapala (CUChapala).

Un homenaje a la música y cultura del mariachi

El Festival “Al calor del mariachi 2025” buscará rendir homenaje al mariachi como símbolo de identidad nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, al tiempo que promoverá la formación musical y el turismo cultural en la Ribera de Chapala.

¿Cómo se organizarán las actividades en Chapala?

Las actividades iniciarán el domingo 19 de octubre, a las 19:00 horas, en la delegación Santa Cruz de la Soledad, con un concierto de los mariachis Juvenil Axixic, Mexicanísimo y Los Pitayeros, acompañado de una muestra gastronómica dedicada a los tamales.

El director del festival y del Mariachi Nuevo Tecalitlán, Ángel Martínez, dijo que las actividades se realizarán tanto en la cabecera municipal como en las delegaciones de Chapala.

Entre los eventos destacados se encuentra una “maleconeada” de inauguración el 22 de octubre, acompañada de mariachis, y un homenaje al legendario intérprete Pedro Rey. Además, del 23 al 25 de octubre se impartirán talleres de formación musical, incluyendo una masterclass de canto dirigida por Rafael Palomar, exintegrante del Mariachi Vargas de Tecalitlán.

Da clic aquí para ver el programa completo y las ubicaciones de cada evento.

La gastronomía, la gran invitada especial

Por primera vez, este festival incorporará de manera formal la gastronomía jalisciense como parte de su programación. El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, anunció la creación de un gran pabellón gastronómico, donde restaurantes y cocineras tradicionales ofrecerán platillos típicos de la región.

“Contaremos con un gran pabellón gastronómico donde nuestros restaurantes ofrecerán sus platillos más representativos. Será una fiesta que ofrecerá una gran experiencia para todas y para todos.” Alejandro Aguirre Curiel, presidente municipal de Chapala

Participación académica y cultural

La rectora del CUChapala, doctora Patricia Rosas Chávez, destacó que el festival también tiene una dimensión académica. La Universidad de Guadalajara certificará los talleres e impartirá conferencias sobre la historia y los contextos del mariachi, a cargo del doctor Ernesto Villicaña Torres, coordinador de la maestría en Música Tradicional Mexicana.

Impulso al turismo y a la economía local

El director general del Fideicomiso de Turismo de los Municipios del Interior del Estado, Mario Gálvez Barreto, resaltó que el Festival “Al calor del mariachi 2025” no solo promoverá la cultura, sino que también reactivará la economía local, beneficiando a artesanos, restauranteros y músicos.

Una fiesta para todos

El evento contará con el respaldo de la Secretaría de Cultura de Jalisco, cuyo director de Desarrollo Cultural y Artístico, Vladimir Gómez Ruiz, destacó la importancia de acercar la cultura a todos los rincones del estado.