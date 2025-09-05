Festival de Cine Libanés 2025: sede, fecha y películas de la segunda edición

GENERANDO AUDIO...

Ginger Jabbour Abboud, directora del FECIL. Foto: UnoTV

El Festival de Cine Libanés (FECIL) realizará su segunda edición del 26 al 28 de septiembre en el Centro Libanés de la Ciudad de México.

En la segunda edición del FECIL se proyectarán 15 cortometrajes y tres largometrajes baja el lema “Cine para sanar”, que muestra la resiliencia del pueblo libanés.

Festival de Cine Libanés 2025: retos y proyección

Javier Delgado, presidente del Centro Libanés, auguró un “éxito total” siguiendo la línea del año pasado, donde en su primera edición superaron la expectativa de asistencia, más de mil personas, a pesar de contar con poco tiempo para realizarlo.

“Centro Libanés siempre ha apoyado la cultura, siempre de todo tipo, siempre queremos apoyar este tipo de eventos y no necesariamente de cultura libanesa, sino de todo”, aseguró Delgado y adelantó que el FECIL será una “tradición”.

Por su parte, Ginger Jabbour Abboud, directora del FECIL, recalcó que es el primer festival Latinoamericano dedicado al cine libanés, el cual es creado en conjunto con la Beirut Film Society.

Jabbour Abboud indicó que la importancia del festival es mostrar la “vida cotidiana y cercana desde Líbano” y además de traer películas, que por el idioma, no llegan a México.

“Nosotros no solo rompemos la barrera geográfica a través de estas películas, sino que también rompemos la barrera del lenguaje”, aseguró, pero también las cintas “reflejan narrativas que muy pocas veces se pueden ver en las Américas”.

Además, aseveró que el festival es un “puente cultural entre México y Líbano”, y donde los libaneses se puedan “sentir identificados, representados y conectar de nuevo con su tierra”.

También dijo que el FECIL busca ser un “espacio de diálogo, sanación y de encuentro intercultural”.

Fechas, sede, precios del Festival de Cine Libanés

La segunda edición del Festival de Cine Libanés se realizará del 26 al 28 de septiembre en el Centro Libanés, donde las invitadas de lujo serán: Zeina Makki, actriz, guionista y directora; y Doris Saba, directora ejecutiva de la Beirut Film Society.

Los precios para asistir a la segunda edición del FECIL serán para todo el festival o para un día y son los siguientes:

Acceso general (los tres días): 999 pesos y después 1,199 pesos

Viernes – 699 pesos

Sábado – 499 pesos

Domingo – 299 pesos

Cabe recordar que no es necesario ser miembro del Centro Libanés para acudir, ya que está abierto al público en general.

Además, de las películas y cortometrajes, habrá clases magistrales, mesas de diálogo, música en vivo, danza tradicional y gastronomía libanesa.

Cartelera del FECIL 2025

Cortometrajes

“Tal para cual”

“Rumbo al cielo”

“Purificación”

“Bajo las cenizas”

“Nebulosa”

“La llamada”

“En ningún lugar, en algún lugar, en cualquier lugar “

“Viernes santo”

“Todo fluye”

“Vergüenza”

“Tu fotografía”

“Contacto”

“Señal de Alerta”

“Los últimos cedros”

Largometrajes