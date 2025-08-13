Festival de Cuautitlán 2025: fechas y artistas por día

GENERANDO AUDIO...

Festival de Cuautitlán 2025, evento para bailar y pasar en familia. Foto: Getty

El Festival de Cuautitlán 2025 se llevará a cabo del 16 al 23 de agosto, e incluye a varios artistas famosos como Grupo Pesado y la Sonora Santanera. Este evento se hará con miras al festejo por el 201 aniversario de dicho municipio, en el Estado de México.

Artistas en el Festival de Cuautitlán 2025

Cada fecha tendrá en su agenda juegos, luces y mucha música, la cual correrá a cargo por artistas que harán sacar sus mejores pasos a los asistentes. Aquí el calendario:

Sábado 16 de agosto: Germán Montero y Nathalia Milan

Domingo 17 de agosto: Fernando de la Mora

Lunes 18 de agosto: Los Ángeles de Charly

Martes 19 de agosto: El Malilla y Uzielito Mix

Miércoles 20 de agosto: Los Caminantes de Brígido Ramírez y la Sonora Santanera con María Fernanda

Jueves 21 de agosto: Sonido Banes, Sonido La Changa y Sonido Los JR’s

Viernes 22 de agosto: Grupo Pesado

Sábado 23 de agosto: Banda Pequeños Musical

¿Dónde se llevará a cabo el evento?

El Festival de Cuautitlán 2025 se realizará en el Estadio Los Pinos, que se ubica en la avenida de los Ahuehuetes número106, Los Morales.

¿Cuál es el costo?

La entrada será gratis, por lo que todas las personas que quieran ir a disfrutar de este evento, no deberán desembolsar dinero para acceder.

Esta celebración es el momento ideal para juntar a las familias, amigos o parejas, así como para festejar el 201 aniversario del municipio, por lo que los residentes de esa zona recibirán con agrado este evento.

¿Cómo se llega a Cuautitlán?

Saliendo del Monumento a la Revolución, una persona puede irse por Antonio Caso e incorporarse a la avenida Marina Nacional, luego hay que desviarse hacia Bahía de San Hipólito e ingresar a Ejército Nacional y seguir hacia avenida Río San Joaquín. El trayecto sigue hasta Periférico, dirección Norte, y luego a la autopista México-Querétaro. Finalmente se toma la calzada de Guadalupe, Aurora del Hierro, avenida Los Fresnos y la avenida de los Ahuehuetes.