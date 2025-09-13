Festival del Terror 2025 sorprende con más shows, atracciones y un ambiente de ultratumba en Six Flags

GENERANDO AUDIO...

El Festival del Terror se realiza desde el 11 de septiembre al 17 de noviembre.

El Festival del Terror en Six Flags regresa con más fuerza que nunca este 2025 para celebrar su edición número 13, cargada de supersticiones, adrenalina y novedades que prometen hacer de esta temporada una experiencia inolvidable.

Con shows, atracciones y zonas de espanto, el evento se llevará a cabo del 11 de septiembre al 17 de noviembre, ofreciendo diversión para toda la familia desde la mañana hasta la noche.

En entrevista con Daniela Juárez, RP y Marketing de Six Flags, destacó que este año el festival se ha renovado con experiencias únicas: “Fue un reto, pero fue algo muy padre porque este año dos atracciones las trajimos desde donde nació el terror, Knott’s Scary Farm,. Entonces, vienen padrísimas, es Widows y Cinema Slasher”.

Atracciones que ponen los pelos de punta

Este año, el festival sorprendió al traer dos atracciones directamente desde Knott’s Scary Farm,, cuna del terror: Widows, un asilo donde ancianas son poseídas por arañas, y Cinema Slasher, una experiencia inmersiva en la que los visitantes se convierten en protagonistas de una película de terror.

Además, regresan favoritas del público como:

Rancho Masacre, la historia de una familia de carniceros en una granja aterradora

El Conjuro, con escenarios de la famosa película

Criptas, con temática de vampiros

, con temática de vampiros Killer Clowns, el espacio donde los payasos diabólicos nunca pueden faltar

Todas las atracciones cuentan con animatrónicos, ambientaciones sensoriales con olores y una producción de alto nivel que hará sentir al público dentro de una película de horror.

Foto: UnoTV

Shows y desfile temático

Para diversificar la experiencia, este año el festival no solo se concentra en los sustos. Habrá más de 10 shows diarios, destacando Cirque du Grotes, un espectáculo nocturno lleno de acrobacias, baile y talento.

El desfile principal también será imperdible: con un carro alegórico inspirado en las atracciones de Not Scary Farm, donde aparecerá la imponente Viuda Araña de Widows.

Juárez resaltó que la clave del éxito ha sido escuchar al público: “Lo principal es escuchar a todos nuestros visitantes, a ver qué quieren, porque a veces unos no quieren que solo sean sustos. Por eso este año tenemos shows y no solo uno, van a ser más de 10”.

Terror desde el día

Aunque el festival es famoso por sus noches de espanto, en esta edición las sorpresas comienzan desde temprano. Criaturas escondidas entre plantas, basura o mobiliario urbano sorprenderán a los visitantes con sustos inesperados. Además, el show Meet and Scream permitirá interactuar y tomarse fotos con personajes icónicos del terror.

Foto: UnoTV

Boletos y promociones

El Festival del Terror está incluido en el pase anual del parque, pero también se pueden adquirir paquetes en línea que combinan entrada y acceso a atracciones. Los boletos para las experiencias de terror van desde 500 pesos, y hasta el 16 de septiembre se ofrece la promoción.

Las atracciones cuentan con cámaras de seguridad y pantallas que capturarán los mejores gritos de los asistentes, convirtiendo cada susto en un recuerdo inolvidable.