Festival Internacional de Cine de Guadalajara rendirá homenaje a la actriz española Najwa Nimri

Najwa Nimri es una actriz española. Foto: AFP

La actriz española Najwa Nimri recibirá el Mayahuel, homenaje Invitado de Honor, durante la inauguración de la edición 39 del Festival Internacional de Cine en Guadalajara, que tendrá a la Comunidad de Madrid como Invitado de Honor.

Najwa Nimri nació en Pamplona el 14 de febrero de 1972. De madre vasca y padre libanés, realizó su primer largometraje bajo la dirección de Daniel Calparsoro en la película Salto al vacío (1994), para luego destacar en producciones como Abre los ojos (1997), Los Amantes del círculo polar (1998), Lucía y el sexo (2001) y en la serie Vis a Vis (2015-2019); esta última representa una de sus interpretaciones más emblemáticas por su rol de Zulema.

La casa de papel (2019-2021), Sagrada familia (2022-2023), 30 monedas (2023) y Berlín (2023) son también series de televisión que confirman la trascendencia de esta artista en el mundo audiovisual.

Najwa Nimri también es cantante

En paralelo, Najwa ha desarrollado una carrera musical. En 1998 fundó, junto a Carlos Jean, el grupo Najwajean, con el que lanzaron No Blood en ese mismo año. Luego vinieron los proyectos Selection (2002), Ten years after (2007) y Till it breaks (2008).

El 16 de febrero de 2010 lanzó su primer álbum solista en español titulado El último primate, al que le seguirían Donde rugen los volcanes (2012), Rat race (2014), Viene de largo (2020) y Ama (2021).

“Esta ambición desmedida” sera el filme con el que iniciará el FICG 2024

El FICG en su edición 39 anunció, que la película Esta ambición desmedida, de Little Spain, inaugurará las actividades de esta fiesta fílmica.

Esta será una oportunidad única para disfrutar del documental que registra todo lo ocurrido antes y durante la gira mundial Sin cantar ni afinar de C. Tangana, enmarcada por el exitoso disco El Madrileño.

La proyección se realizará en el marco de la Gala Inaugural del FICG39 el viernes 7 de junio a las 19:00 horas en el Auditorio Telmex, ubicado en Av. Obreros de Cananea 747, en Zapopan, Jalisco.