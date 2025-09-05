Festival Internacional de Cine de Morelia 2025: programación, estrenos e invitados

GENERANDO AUDIO...

Conoce los detalles del Festival Internacional de Cine de Morelia. Foto: CLB

El Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) celebrará su 23ª edición del 10 al 19 de octubre de 2025. En conferencia de prensa, Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del festival, y Daniela Michel, fundadora y directora general, dieron a conocer la programación que este año reunirá cine mexicano e internacional, retrospectivas y destacados invitados.

En UnoTV te damos los detalles del evento anual que presentará los mejores filmes en sus diversas categorías.

Selección oficial del FICM

La competencia central del FICM estará conformada por 102 películas:

15 en la Sección Michoacana

en la Sección Michoacana 62 en Cortometraje Mexicano

en Cortometraje Mexicano 14 en Documental Mexicano

en Documental Mexicano 11 en Largometraje Mexicano

En esta última categoría destacan títulos como “Adiós, amor” de Indra Villaseñor, “En el camino” de David Pablos, “Juana” de Daniel Giménez Cacho y “Olmo” de Fernando Eimbcke.

Apertura y galas del Festival Internacional de Cine de Morelia

La ceremonia inaugural presentará “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho, cinta premiada en Cannes, se contará con la presencia del director brasileño.

“Las Locuras”, de Rodrigo García, es la película que se presentará en la gala inaugural del Festival Internacional de Cine de Morelia. Se espera también la llegada de otras personalidades como Jafar Panahi, Lucrecia Martel, Oliver Laxe y Robin Campillo durante la edición 23 del FICM.

Estrenos nacionales e internacionales del FICM 2025

El festival albergará estrenos mexicanos como “Soy Frankelda” de Arturo y Roy Ambriz, “Cobre” de Nicolás Pereda y “No me sigas” de Ximena y Eduardo Lecuona.

En el apartado internacional destacan producciones como “Frankenstein” de Guillermo del Toro, “The Chronology of Water” dirigida por Kristen Stewart, “Alpha” de Julia Ducournau, “Bugonia” de Yorgos Lanthimos, “Nouvelle Vague” de Richard Linklater y “No Other Choice” de Park Chan-wook.

Invitados especiales del Festival Internacional de Cine de Morelia

En esta edición el festival recibirá a cineastas como Alexandre O. Philippe, Javier Espada, Tomás Corredor y Michael Almereyda, quienes presentarán sus más recientes trabajos documentales.

Homenajes y programas especiales

Uno de los ejes del festival será la retrospectiva dedicada a María Félix, “La Doña”, considerada la máxima estrella de la Época de Oro del cine mexicano.

Con apoyo de la Cineteca Nacional y la Filmoteca UNAM, se proyectarán siete de sus películas realizadas entre 1943 y 1955, además de la exposición fotográfica “Una diosa para una diosa” en el Centro Histórico de Morelia.

Asimismo, el FICM conmemorará los 50 años del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) con el programa “Las pioneras: Las primeras cineastas del CCC”, que reconoce el trabajo de mujeres formadas en esta institución clave del cine mexicano.

Otros apartados incluirán Clásicos Restaurados (como “Pedro Páramo” y “El callejón de los milagros”), el Foro de los Pueblos Indígenas, la Semana de la Crítica de Cannes, Impulso Morelia, el Queer Palm Lab, el programa México Imaginario dedicado a Rouben Mamoulian y la muestra Noir City Presenta.

Dónde ver las películas del Festival Internacional de Cine de Morelia 2025

Las sedes serán Cinépolis Morelia Centro, Cinépolis VIP Plaza Las Américas, Teatro Mariano Matamoros, Teatro Melchor Ocampo, Centro Cultural Universitario y Plaza Benito Juárez; además de funciones en Pátzcuaro y proyecciones virtuales gratuitas en nuestrocine.mx.