Festival Internacional de Cine Guanajuato rinde homenaje a Alfred Hitchcock con póster de su edición 28

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF) presentó la imagen y el tema que acompañarán su edición número 28, el cual es un homenaje a Alfred Hitchcock y su película “Vértigo”; en Unotv.com te contamos todos los detalles.

El GIFF reveló el tema y la imagen oficial de su próxima edición comunicado, este año, el concepto que da identidad al encuentro cinematográfico es “El Vértigo“, una propuesta inspirada en la obra del director británico Alfred Hitchcock, particularmente en la cinta Vértigo de 1958, pero que también busca conectarse con el momento actual de incertidumbre que vive la humanidad.

Según el festival, el vértigo no es solo una sensación individual, sino una emoción colectiva que refleja la ansiedad contemporánea, la crisis de la verdad en la era digital y la fragilidad de las estructuras sociales. “Es una emoción primigenia que palpita en nuestros corazones en esta etapa tan incierta de la historia humana”, se lee en el comunicado.

La imagen oficial de esta edición fue diseñada por Analí Jaramillo, directora de Imagen y Promoción del GIFF, en colaboración con Reto Estudio, agencia visual con sede en San Miguel de Allende.

La propuesta gráfica está inspirada tanto en los carteles de Saul Bass, colaborador de Hitchcock, como en las ilusiones ópticas del artista japonés Shigeo Fukuda. El resultado es un diseño en el que predominan las siluetas sin principio ni fin y los colores blanco, negro, rojo y azul, que simbolizan las polaridades, la luz, la sombra y la tensión política de nuestros días.

“La sensación de ir cayendo y no saber qué nos depara el futuro me inspiró para pensar en el tema de vértigo. Hablamos de explorar el cine negro y de cómo Hitchcock usa la espiral como metáfora. Me gusta mucho el ambiente surreal de la película y cómo al protagonista se le aparecen espirales por todas partes”,

explicó Jaramillo.