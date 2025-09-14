GENERANDO AUDIO...

Fey entonó el Himno Nacional ayer en Las Vegas. Foto: Cuartoscuro

Fey siempre sí entonó el Himno Nacional de México previo a la pelea del “Canelo” contra Crawford, pero no lo hizo en el escenario principal de Las Vegas, lo hizo de manera privada.

Netflix anunció minutos antes del combate del mexicano que la tradicional ceremonia del himno no se iba a realizar y que en esta ocasión la elegida había sido la cantante Fey.

Así entonó Fey el Himno Nacional frente al “Canelo”

La interprete de “Media Naranja” publicó un video en sus redes sociales donde sale entonando el Himno Nacional frente al “Canelo” Álvarez y su equipo.

La entonación se dio en el camerino del boxeador mexicano, quien en todo momento estuvo atento y al final gritó un “Viva México”.

El video publicado por la cantante lo acompañó con el siguiente mensaje: “Nadie nos detiene. ¡mexicanos con orgullo! Eres nuestro campeón Canelo, un honor interpretar nuestro himno en tu noche. Gracias por inspirar a México”.

Después de la entonación, se ve como el boxeador mexicano estrelló sus puños con las manos de la cantante, que se vio emocionada en todo momento.

También el video muestra el apoyo que le dio la cantante desde la entrada del boxeador a la arena y durante la pelea, a la cual asistieron grandes celebridades como Sofía Vergara.

Algo que notaron los internautas fue un pequeño error de pronunciación en el verso “retiemble en sus centros la tierra”, ya que Fey habría cantado “retiembla en sus centros la tierra”.

A pesar de la equivocación por parte de la cantante, muchos aplaudieron su compromiso de mantener la tradición del himno, aunque fuera en privado.

Cabe recordar que en la tradicional ceremonia de entonación del himno en las peleas del “Canelo” han participado Majo Aguilar, Edith Márquez y Mijares, entre muchos más.

¿Por qué no se entonó el Himno Nacional?

Salvador Rodríguez, periodista de ESPN, aseguró que, a unas horas de comenzar con la velada, se tomó la decisión final de que no existiría la tradicional ceremonia de los himnos previo al duelo entre “Canelo” y Crawford en Las Vegas.

“Fuentes: Se quedará la popular cantante Fey con las ganas de entonar el Himno Nacional Mexicano en el Allegiant Stadium. Me dicen que no habrá himnos esta noche en #CaneloCrawford.” Salvador Rodríguez

Por su parte, Dana White, presidente de la UFC que ha incursionado recientemente en el boxeo, habría decidido que la pelea entre “Canelo” y Crawford no tendría ceremonia de los himnos nacionales, tal como sucede en las artes marciales mixtas, según complementó Claro Sports.