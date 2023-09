Fey nunca ha sentido pena y disfruta enseñar su lado más sensual en redes

Fey se ha robado millones de suspiros y likes con sus publicaciones en sus redes sociales, donde deja ver lo bella y sexy que se mantiene a sus 50 años. La cantante aseguró a UnoTV.com que se siente mejor que nunca.

“Me siento más cómoda que nunca como mujer, no me da pena enseñar mi parte femenina, es una forma de transmitir ciertas cosas, pero tampoco es mi fin en la vida”. Fey

La intérprete de éxitos como “Media naranja” reveló que a diferencia de cuando era adolescente, una etapa en la que las personas buscan su espacio y mundo, y se preocupan de cómo los perciben los demás, ahora eso la tiene sin cuidado.

“Más que mostrar algo físico se trata de una sensación y actitud como persona, en que ya no te limitan, no te da miedo, no te sientes intimidada por lo que pueda pasar ni lo que pueda venir, ni un problema, ni en una comentario, ni un nada de la vida, o sea, ya estás lista”, dijo Fey.

“Yo creo que ya cuando entras en cierta madurez, ya te vale gorro todo y ya haces cosas porque tú la sientes, porque tú quieres juegas con eso, porque ya nada es tan importante”. Fey

Fey una mujer muy pasional

Fey se considera una mujer muy pasional: “como buena canceriana, voy cambiando, voy fluyendo y me voy transformando en el escenario”.

A sus cinco décadas de edad disfruta su soledad al máximo, sin sentir la necesidad de llevar vacíos. Procura enseñarle a su hija Isabella (11 años) a ser una mujer independiente, que sepa tomar sus decisiones y no tenga miedo a tomarlas. Que no la asusten los cambios y sea amable con los demás seres humanos.

“No somos desechables los seres humanos, pero sí las situaciones, es bueno tomar las decisiones, aunque existe el sufrimiento, éste va a pasar rápido y va a ser más agradable que las tensiones”, señaló Fey que esto quiere mostrarle a su hija