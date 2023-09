Fey sorprende con sensuales fotos; fans la llaman la “encarnación del deseo”

Fey sorprende con sensuales fotos. Foto: Getty Images

Fey volvió a dejar sin palabras a sus fieles seguidores, quienes ya la llaman la “encarnación de la sensualidad”, y es que la cantante de “Media naranja” lanzó el tema “Veneno“, en donde luce atrevidos y ajustados atuendos que marcan su increíble figura.

Con estas fotos derritió Fey a sus seguidores

A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa compartió fotografías del video oficial de su más reciente material musical, causando furor en redes sociales, tal como lo ha hecho en ocasiones anteriores con diminutos bikinis.

En una de las fotografías que compartió en su perfil de la popular red social, Fey luce un atuendo muy ajustado, en tono cobre que, además de marcar sus curvas, resalta la belleza con la que la intérprete ha conquistado a su público desde que inició su carrera en la década de los 90.

A sus 50 años, la cantante presume con orgullo el increíble cuerpo que tiene y que, sin duda alguna, causa sensación entre sus fieles seguidores.

“Es la perfección”: fans enloquecen con la famosa

Luego de que Fey compartiera las imágenes, sus fieles seguidores no tardaron en reaccionar a las sensuales fotografías con comentarios en donde resaltaban la belleza de la cantante.

“Fey no es una mujer. Es la encarnación de la sensualidad y el deseo. Preciosa”, “Esa portada es la perfección misma”, “Diosa”, “Superguapa”, “Sexy”, “Legendaria”, “Hermosa”, “Estoy que no me la creo”, “Estás de infarto. Mi inspiración”, “No puedo con tanta perfección”, “Sexy y hermosa como siempre”, “Preciosa”, son parte de los comentarios que se pueden leer en las publicaciones de la cantante.

“Veneno”: el nuevo material de Fey

El pasado 24 de agosto, Fey lanzó el video oficia del tema “Veneno“, que, desde entonces, supera 43 mil reproducciones en su canal de YouTube. En el clip se dejó ver bailando de manera muy sensual.

En la gigante plataforma de videos, los fans de la cantante también dejaron decenas de comentarios positivos.