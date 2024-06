Fher de Maná se defiende tras críticas por oler calzones de mujer en pleno show

Maná prepara el cierre de su gira “México, lindo y querido” por diversas ciudades de su país natal; los integrantes de la banda platicaron con Unotv.com sobre sus próximas presentaciones, su opinión sobre la música urbana y Fher aprovechó para defenderse ante ciertas críticas que recibió, por oler unos calzones durante su concierto en el Tecate Pal Norte.

“Déjame decirte, históricamente nos han aventado miles de brasieres, yo creo que tampoco hay que exagerar, estamos cayendo en un error. Todo mundo tiene derecho a opinar y decir, pero si a mí se me antoja levantar unos chones, que podrían ser también de un hombre, no pasa nada, yo lo veo más como un rollo de diversión “, declaró Fher.

Fher tiene 64 años. Foto: Gettyimages.

Fher olió unos calzones durante concierto y fue criticado

El pasado 1 de abril, Maná se presentó en el último día de actividades del festival Pal’Norte 2024 donde el vocalista de la banda, Fher Olvera, dejó una curiosa imagen al olfatear los calzones, que una fan le lanzó al escenario.

Durante la presentación de Maná en el festival Pal´Norte, que se llevó a cabo en el parque Fundidora de la ciudad de Monterrey, se vivió el momento curioso, que el público presente ovacionó, pero por el que también Fher recibió muchas críticas.

Esto ocurrió cuando la banda, originaria de Guadalajara interpretaba el tema “Clavado en un bar”, Fher Olvera pidió detener la canción porque se dio cuenta que sobre el escenario se encontraba una prenda íntima femenina de color rojo.

“Todos ya nos hemos vuelto más susceptibles, ya las bromas hasta tienen que tener ser cuidadosas, porque luego se pueden salir de contexto”. Fher Olvera, vocalista de Maná.

“El público se debería quejar, pero de la música urbana”

Fher Olvera aseguró, que si algo debe de preocuparle a la sociedad es la música urbana y la sexualización de sus letras: “Si nos comparas tú con todo lo que surge del urbano o de otros géneros, ahí sí para que veas, yo te puedo decir que pongan muchas quejas, porque a la mujer la sexualizan extremadamente”.

“Esta nueva música, que le están entregando a los jóvenes, a mucha de ella, les falta letras, cuando tú le escribes una carta de amor a una chava, no le vas a decir me encantaría que me enseñaras las tetas y que hagamos un trío (…). Yo no quiero ser tampoco conservador ni exageradamente feminista, pero creo que lo que se está viviendo es interesante”, agregó el vocalista.

Fher siempre defenderá y protegerá a las mujeres

El cantante de 64 años compartió, que él creció en un matriarcado, con tres hermanas, su mamá y su abuela, pues su padre murió cuando era muy joven.

“Yo veo que las mujeres son inmensamente importantes y precisamente capaces porque lo vi con mis hermanas y con mi madre soltera. A mí me da mucho gusto que estén cambiando las cosas, pero falta que les paguen lo mismo que a los hombres”, agregó Fher.

Maná de gira por México

Maná confirmó el cierre de su gira en México, la banda que se encuentra actualmente en España, donde ofrecerá una serie de conciertos, eligió su país natal para terminar su tour “México lindo y querido”.

“Nos dio muchísimo gusto saber, que no solamente estaremos en la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, que también estaremos en otros sitios. Es el país en el que seguimos viviendo, que amamos y que nos sentimos en todos lados del mundo profundamente orgullosos de ser mexicanos“, dijo Fher.

