Fiestas de Octubre 2025: Caifanes, Alejandro Fernández y Zoé lideran el cartel: fechas, cartelera y boletos
Las Fiestas de Octubre 2025 celebran su 60 aniversario con una experiencia cultural única en Guadalajara, Jalisco, conoce todos los detalles que debes de saber si quieres asistir.
Durante un mes, del 3 de octubre al 3 de noviembre, la ciudad se llenará de música, gastronomía, artes, tradiciones y actividades para toda la familia.
Cuándo y dónde son las Fiestas de Octubre 2025
El evento se desarrollará en el Auditorio Benito Juárez, con múltiples escenarios como el Teatro del Pueblo, que ofrece acceso gratuito para quienes adquieran su entrada a la feria, y el Palenque, que contará con conciertos de pago y experiencias premium para todos los presupuestos.
Las Fiestas de Octubre se realizarán en Guadalajara, Jalisco, del 3 de octubre al 3 de noviembre de 2025.
El lugar tendrá espacios para conciertos, actividades culturales y tradicionales, y zonas temáticas que celebran la identidad jalisciense.
Para esta edición, el Foro Principal ha sido renovado con una inversión de 50 millones de pesos, incluyendo la numeración de asientos en las gradas para mejorar la experiencia del público y evitar largas filas.
Además se ha incorporado un Pabellón Mundialista que celebra la llegada de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 a México. Este espacio contará con actividades interactivas y exhibiciones dirigidas tanto a niños como a adultos, sumando un atractivo deportivo a la oferta cultural y de entretenimiento.
¿Qué artistas estarán en las Fiestas de Octubre 2025?
- 3 de octubre: Sebastián Yatra
- 10 de octubre: Zoé
- 11 de octubre: Caifanes
- 14 de octubre: Enjambre
- 15 de octubre: Ángeles Azules
- 16 de octubre: DLD + Kinky
- 17 de octubre: Ha*Ash
- 22 de octubre: Morat
- 24 de octubre: Los Esquivel, YNG Lvcas y Joaquín Medina
- 28 de octubre: Carlos Vives
- 2 de noviembre: María José
Palenque (entradas pagadas, experiencia premium)
- 3 de octubre: Alfredo Olivas
- 4 y 5 de octubre: Grupo Firme
- 8 y 9 de octubre: Julión Álvarez
- 10 y 11 de octubre: Alejandro Fernández
- 12 de octubre: Palomazo Norteño
- 14 y 15 de octubre: Carín León
- 16 de octubre: Edición Especial
- 17 de octubre: El Coyote y Chuy Lizárraga
- 18 de octubre: Pancho Barraza
- 19 de octubre: Banda MS
- 21 y 22 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen
- 23 de octubre: Christian Nodal
- 24 de octubre: Edith Márquez
- 25 de octubre: Remmy Valenzuela
- 26 de octubre: Artista sorpresa
- 30 de octubre: Conjunto Primavera
- 31 de octubre: Marisela
- 1 de noviembre: Gabito Ballesteros
- 2 de noviembre: Luis R. Conríquez
- 3 de noviembre: Artista sorpresa
Actividades adicionales en las Fiestas de Octubre
Más allá de la música, la feria ofrece:
- Espectáculos: lucha libre, comedia, homenaje a Marco Antonio Muñiz
- Atracciones temáticas: “happenings” diarios, módulos fotográficos, recorrido de dulces tradicionales (“Canica Azul”)
- Zonas temáticas: pasillos de agua, haciendas agaveras, Ágora Central digitalizado
- Cultural y comercial: pabellones gastronómicos y artesanales, expo ganadera, cabalgata inaugural, certamen de la Reina, pabellón comercial
- Actividades deportivas: eventos con leyendas locales, preparación rumbo al mundial
- Expresiones artísticas: danza, cine, pintura, ballet, talleres y ferias industriales
Esta edición busca ofrecer una experiencia integral, reforzando el atractivo turístico y cultural de Guadalajara.
La feria contará con una muestra gastronómica que permitirá a los visitantes degustar lo mejor de la cocina jalisciense, además de exposiciones y ventas de productos artesanales e industriales, destacando la riqueza cultural de la región.
Boletos para las Fiestas de Octubre 2025
Teatro del Pueblo
- Entrada gratuita para quienes ya poseen boleto de la feria. En la página oficial de las Fiestas de Octubre 2025 puedes conseguir tus entradas.
Palenque (precios por zona: General, Plateada, Dorada y VIP)
|Artista
|Fecha
|General
|Plateada
|Dorada
|VIP
|Alfredo Olivas
|3 oct
|$1,200
|$2,600
|$3,900
|$5,400
|Grupo Firme
|4-5 oct
|$1,200
|$2,600
|$3,900
|$5,400
|Julión Álvarez
|8-9 oct
|$1,200
|$2,600
|$3,900
|$5,400
|Alejandro Fernández
|10-11 oct
|$1,400
|$2,800
|$4,100
|$5,800
|Palomazo Norteño
|12 oct
|$800
|$1,600
|$2,600
|$3,800
|Carín León
|14-15 oct
|$1,300
|$2,700
|$4,000
|$5,600
|Edición Especial
|16 oct
|$800
|$1,600
|$2,600
|$3,800
|El Coyote y Chuy Lizárraga
|17 oct
|$1,000
|$2,000
|$3,200
|$3,900
|Pancho Barraza
|18 oct
|$600
|$1,200
|$2,200
|$3,200
|Banda MS
|19 oct
|$1,000
|$2,000
|$3,000
|$4,500
|Jorge Medina y Josi Cuen
|21-22 oct
|$1,000
|$2,000
|$3,000
|$4,500
|Christian Nodal
|23 oct
|$1,200
|$2,600
|$3,900
|$5,400
|Edith Márquez
|24 oct
|$600
|$1,200
|$1,600
|$2,200
|Remmy Valenzuela
|25 oct
|$600
|$1,200
|$2,200
|$3,200
|Conjunto Primavera
|30 oct
|$600
|$1,200
|$1,800
|$2,400
|Marisela
|31 oct
|$600
|$1,200
|$1,800
|$2,400
|Gabito Ballesteros
|1 nov
|$700
|$1,400
|$2,400
|$3,400
|Luis R. Conríquez
|2 nov
|$800
|$1,600
|$2,600
|$3,800