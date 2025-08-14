Fiestas de Octubre 2025: Caifanes, Alejandro Fernández y Zoé lideran el cartel: fechas, cartelera y boletos

GENERANDO AUDIO...

Todo sobre las Fiestas de Octubre 2025. Foto: Getty Images

Las Fiestas de Octubre 2025 celebran su 60 aniversario con una experiencia cultural única en Guadalajara, Jalisco, conoce todos los detalles que debes de saber si quieres asistir.

Durante un mes, del 3 de octubre al 3 de noviembre, la ciudad se llenará de música, gastronomía, artes, tradiciones y actividades para toda la familia.

Cuándo y dónde son las Fiestas de Octubre 2025

El evento se desarrollará en el Auditorio Benito Juárez, con múltiples escenarios como el Teatro del Pueblo, que ofrece acceso gratuito para quienes adquieran su entrada a la feria, y el Palenque, que contará con conciertos de pago y experiencias premium para todos los presupuestos.

Las Fiestas de Octubre se realizarán en Guadalajara, Jalisco, del 3 de octubre al 3 de noviembre de 2025.

El lugar tendrá espacios para conciertos, actividades culturales y tradicionales, y zonas temáticas que celebran la identidad jalisciense.

Para esta edición, el Foro Principal ha sido renovado con una inversión de 50 millones de pesos, incluyendo la numeración de asientos en las gradas para mejorar la experiencia del público y evitar largas filas.

Además se ha incorporado un Pabellón Mundialista que celebra la llegada de la Copa del Mundo de Fútbol 2026 a México. Este espacio contará con actividades interactivas y exhibiciones dirigidas tanto a niños como a adultos, sumando un atractivo deportivo a la oferta cultural y de entretenimiento.

¿Qué artistas estarán en las Fiestas de Octubre 2025?

3 de octubre: Sebastián Yatra



Sebastián Yatra 10 de octubre: Zoé



Zoé 11 de octubre: Caifanes



Caifanes 14 de octubre: Enjambre



Enjambre 15 de octubre: Ángeles Azules



Ángeles Azules 16 de octubre: DLD + Kinky



DLD + Kinky 17 de octubre: Ha*Ash



Ha*Ash 22 de octubre: Morat



Morat 24 de octubre: Los Esquivel, YNG Lvcas y Joaquín Medina



Los Esquivel, YNG Lvcas y Joaquín Medina 28 de octubre: Carlos Vives



Carlos Vives 2 de noviembre: María José



Palenque (entradas pagadas, experiencia premium)

3 de octubre: Alfredo Olivas



Alfredo Olivas 4 y 5 de octubre: Grupo Firme



Grupo Firme 8 y 9 de octubre: Julión Álvarez



Julión Álvarez 10 y 11 de octubre: Alejandro Fernández



Alejandro Fernández 12 de octubre: Palomazo Norteño



Palomazo Norteño 14 y 15 de octubre: Carín León



Carín León 16 de octubre: Edición Especial



Edición Especial 17 de octubre: El Coyote y Chuy Lizárraga



El Coyote y Chuy Lizárraga 18 de octubre: Pancho Barraza



Pancho Barraza 19 de octubre: Banda MS



Banda MS 21 y 22 de octubre: Jorge Medina y Josi Cuen



Jorge Medina y Josi Cuen 23 de octubre: Christian Nodal



Christian Nodal 24 de octubre: Edith Márquez



Edith Márquez 25 de octubre: Remmy Valenzuela



Remmy Valenzuela 26 de octubre: Artista sorpresa



Artista sorpresa 30 de octubre: Conjunto Primavera



Conjunto Primavera 31 de octubre: Marisela



Marisela 1 de noviembre: Gabito Ballesteros



Gabito Ballesteros 2 de noviembre: Luis R. Conríquez



Luis R. Conríquez 3 de noviembre: Artista sorpresa



Actividades adicionales en las Fiestas de Octubre

Más allá de la música, la feria ofrece:

Espectáculos: lucha libre, comedia, homenaje a Marco Antonio Muñiz



lucha libre, comedia, homenaje a Marco Antonio Muñiz Atracciones temáticas: “happenings” diarios, módulos fotográficos, recorrido de dulces tradicionales (“Canica Azul”)



“happenings” diarios, módulos fotográficos, recorrido de dulces tradicionales (“Canica Azul”) Zonas temáticas: pasillos de agua, haciendas agaveras, Ágora Central digitalizado



pasillos de agua, haciendas agaveras, Ágora Central digitalizado Cultural y comercial: pabellones gastronómicos y artesanales, expo ganadera, cabalgata inaugural, certamen de la Reina, pabellón comercial



pabellones gastronómicos y artesanales, expo ganadera, cabalgata inaugural, certamen de la Reina, pabellón comercial Actividades deportivas: eventos con leyendas locales, preparación rumbo al mundial



eventos con leyendas locales, preparación rumbo al mundial Expresiones artísticas: danza, cine, pintura, ballet, talleres y ferias industriales



Esta edición busca ofrecer una experiencia integral, reforzando el atractivo turístico y cultural de Guadalajara.

La feria contará con una muestra gastronómica que permitirá a los visitantes degustar lo mejor de la cocina jalisciense, además de exposiciones y ventas de productos artesanales e industriales, destacando la riqueza cultural de la región.

Boletos para las Fiestas de Octubre 2025

Teatro del Pueblo

Entrada gratuita para quienes ya poseen boleto de la feria. En la página oficial de las Fiestas de Octubre 2025 puedes conseguir tus entradas.

Palenque (precios por zona: General, Plateada, Dorada y VIP)