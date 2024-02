Filtran conversación íntima y fotos de Zayn Malik, exintegrante de One Direction con una tiktoker

Zyan Malik no se ha pronunciado al respecto. Foto: AFP

Zayn Malik, exintegrante de One Direction, se volvió tendencia en redes sociales luego de que una tiktoker filtrara una serie de conversaciones de carácter sexual que tuvo con el cantante.

La tiktoker, identificada como Sam Fisher, aseguró que Malik, de 31 años, mantuvo una conversación con ella a través de Instagram en abril pasado, la cual poco a poco se fue tornando más íntima a medida que se conocían más, hasta que él le pidió tener relaciones sexuales.

La tiktoker aseguró que la relación casual con el cantante fue “probablemente más larga de lo que debía ser”, en donde se veían por algunas semanas.

Sam Fisher relata que luego de un tiempo le insistió en tener un trío, por lo que le pidió buscar a una chica bisexual a quien le gustaría participar en su fantasía.

También menciona que Zayn le solicitó no decir su nombre antes de que los tres se conocieran y aseguró que deseaba tener el trío específicamente con chicas bisexuales, pues aseguró que “quería estar con alguien que la deseara más a ella que a él”.

Sin embargo, la tiktoker le aseguró al cantante que la tercera persona probablemente no acudiera a la cita al no conocer con quien sería el encuentro erótico, por lo que Zayn comenzó a retractarse y a decir que no le agradaba para nada el comportamiento de Sam.

Finalmente llegaron a un acuerdo, el cual se retasó debido a que la tercera persona estaba en su periodo, situación que, según Sam, puso a Zayn muy molesto por no poder cumplir sus fantasías, poco después el cantante canceló de último momento, hasta que finalmente lograron consumar el trío.

Sam relata que poco después el cantante la volvió a buscarla para repetir el trío, sin embargo, cuando estaban a punto de hacerlo, ella se emborrachó demasiado, por lo que Zayn le pidió que se fuera, algo que hizo a la joven sentirse “derrotada y avergonzada”.

Además de la conversación, la tiktoker decidió compartir una serie de fotografías que Zayn le envió y en donde aparece en poses sumamente sensuales, en donde luce relajado con los diferentes estilos de cabello que ha usado a lo largo del último año.

Hasta el momento, Zayn Malik no ha emitido ningún comentario público respecto a la situación. La controversia generada en las redes sociales ha desatado una ola de opiniones encontradas, con algunos usuarios criticando el comportamiento del cantante y otros defendiéndolo.