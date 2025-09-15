Filtran presunto video de Natanael Cano cantando en penal de Hermosillo; autoridades investigan

GENERANDO AUDIO...

Natanael Cano es investigado por video filtrado. Foto: AFP

Las autoridades de Sonora investigan un video difundido en redes sociales en el que, presuntamente, aparece el cantante de corridos tumbados Natanael Cano interpretando una canción dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.

En la grabación, que se viralizó en plataformas digitales, se observa a Cano rodeado de personas que aparentemente se encuentran privadas de la libertad, en medio de un convivio en el que habría bebidas alcohólicas y cigarrillos.

Natanael Cano aparece entonando el tema “El Despapaye”, cuyas letras hacen referencia a drogas, excesos y armas.

De acuerdo con versiones de internautas, el video habría sido captado a inicios de este año durante una supuesta visita del cantante a un amigo interno en el penal, sin embargo, las autoridades aún no confirman esa versión.

Fiscalía de Sonora revisa el caso

Tras la reunión de la Mesa Estatal de Seguridad, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que la Secretaría de Seguridad Pública ya tiene conocimiento del caso y que se iniciará una revisión a fondo para corroborar la autenticidad del material.

“La Secretaría de Seguridad está verificando la información y, tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que en su caso pudieran surgir por una posible conducta delictiva con independencia de las acciones interiores y de disciplina que realice la propia secretaría”. señaló el funcionario.

El fiscal subrayó que una carpeta de investigación solo se abrirá si se confirma la veracidad del video.

¿Quién es Terry, el compositor a quien Cano habría visitado?

De acuerdo con reportes en redes sociales, la supuesta convivencia se habría realizado en honor a Francisco Alejandro, conocido como “Terry”, compositor de corridos tumbados que trabajó con Cano en temas como “Pacas de billetes” y “Buenos Ratos”.

“Terry” fue detenido en marzo de 2024 acusado de violación agravada en contra de una mujer y actualmente permanece en prisión preventiva en el Cereso de Hermosillo.

Antes de su detención, colaboró con artistas del género como Jesús Chairez y Junior H.

Antecedentes legales de Natanael Cano

Cabe recordar que Natanael Cano enfrenta desde 2024 un proceso penal por cohecho, luego de ser acusado de intentar sobornar a policías que lo detuvieron en Hermosillo por conducir a exceso de velocidad.

Por ahora, las autoridades estatales mantienen bajo análisis el video y aseguran que, de comprobarse su veracidad, se aplicarán sanciones administrativas y legales.