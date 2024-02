¿Quién dice la verdad? Filtran video de presunta agresión a Sandra Montoya por parte de su dentista

Sandra Montoya, reconocida por actuar en diferentes telenovelas, levantó una demanda en contra de su dentista José Ayala por presuntas agresiones físicas y amenazas.

A través de un comunicado en redes, Montoya detalló que el incidente ocurrió en una clínica dental en la Ciudad de México (CDMX), donde acudió durante 4 años. En busca de una nueva revisión, la actriz menciona que perdió varios de sus dientes, por lo que le pidió al dentista reparar el daño. Sin embargo, según sus declaraciones, él se negó y la agredió físicamente.

En una entrevista con “Sale el Sol”, Sandra Montoya detalló que tiene todos los nervios dañados, y no piensa retirar la demanda.

“Ahorita ya me evaluó un médico y todos los nervios los tengo dañados. Hasta el momento cada mes o cada dos meses me tengo que hacer una endodoncia. Procedí a la demanda, porque él me agredió y nadie tiene derecho agredirme. Por eso se puso la denuncia, por violencia, porque me golpeó”.

