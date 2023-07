Filtran video del accidente en el que murió Carlos Parra

Carlos Parra tenía 26 años. Fotos: @carlos_losparras / FOX 10 Phoenix

El pasado 7 de mayo murió Carlos Parra, integrante y vocalista de Los Parras, un grupo de música regional mexicana. Sobre su deceso, un noticiero de Estados Unidos filtró un video, el cual podría tratarse del fatal accidente en el que el joven, de 26 años, perdió la vida.

Además, sus familiares denunciaron que pasan por una nueva complicación: la usurpación de identidades con cuentas falsas en redes sociales en las que usan sus nombres.

Video del accidente de Carlos Parra

El noticiero Fox 10 Phoenix, de la televisión de Estados Unidos, difundió las imágenes del auto del vocalista de Los Parras, quien murió en un accidente automovilístico, al igual que el piloto Federico Gutiérrez, de 17 años.

Advertencia: el siguiente material audiovisual podría incluir imágenes sensibles; se recomienda discreción

En la grabación es posible observar un auto en llamas, en el que viajaba el joven, quien murió durante el siniestro, en el cual, según las imágenes compartidas, una camioneta de color rojo habría impactado el vehículo del intérprete de “Por Verte Feliz”.

Una vez controlado el fuego, un oficial y una persona, quien intentaba abrir la puerta, trataron de rescatar a Carlos Parra y a su hermano, César Parra, quienes quedaron atrapados.

Según los reportes, el vocalista de Los Parras viajaba junto a su familia, desde Phoenix (Estados Unidos) a Sonora, al igual que su madre, quien fue testigo del terrible accidente.

Familiares de Carlos Parra denuncian usurpación de identidades

Ante la pena que atraviesan por la pérdida de Carlos Parra, sus familiares denunciaron que enfrentan un nuevo problema y tiene que ver con la usurpación de identidades, pues descubrieron que circulan en redes sociales cuentas falsas con los nombres de algunos de sus integrantes.

Por las malas intenciones de quienes pretenden sacar provecho de la tragedia de los Parra, la agrupación lanzó un mensaje en redes sociales para aclarar que esos perfiles se crearon para hacerse pasar por uno de ellos como el de su mamá y su hermana.

“Para informarles que están haciendo muchas páginas falsas de nuestra familia, de mi mamá y mi hermana (…) Por cualquier publicación o mensaje: no somos ninguno de nosotros” Publicaron los Parra

"Para informarles que están haciendo muchas páginas falsas de nuestra familia, de mi mamá y mi hermana (…) Por cualquier publicación o mensaje: no somos ninguno de nosotros" Publicaron los Parra

Los familiares emitieron el mensaje anterior en una historia de Instagram para alertar a sus fans.

¿Quién era Carlos Parra?

Carlos Parra, quien al igual que Julián Figueroa, murió muy joven, nació el 23 de enero de 1997, su talento y gusto por la música lo llevó a ser la voz principal de Los Parras, un grupo de música regional mexicana.

Actualmente, la agrupación cuenta con 771 mil seguidores en Instagram y más de 849 mil suscriptores en YouTube. Además, entre sus éxitos musicales destacan “Ya Te Superé”, “Por Verte Feliz” y “No Me Gusta Perder”.

¿Quién es César, el hermano gemelo de Carlos?

Carlos Parra tiene un gemelo, cuyo nombre es César, quien viajaba en el mismo automóvil el día en que perdió la vida su hermano, de 26 años, en Phoenix, Arizona.

César, al igual que su fallecido hermano, también es parte de Los Parras, por lo que gusta de la música. Además, disfruta de los viajes, lujos y el ejercicio.

¿Quién es Lillian Griego, la novia de Carlos Parra?

Lillian Griego, de 24 años, es una influencer de moda y belleza, quien cuenta con más de 3.2 millones de seguidores en Instagram y tiene más de 62.4 “me gusta” en TikTok.

Sin embargo, la joven, quien, actualmente, reside en Phoenix, Arizona, era novia de Carlos Parra, el vocalista de Los Parra, de 26 años, que murió el pasado 7 de mayo en un accidente automovilístico.

“Siempre serás el amor de mi vida y lo más bello que la vida me dio. Te amaré por el resto de mis días, mi niño hermoso. Tengo tanto dolor. Mi cabeza no logra entender que ya no estás. Me duele hasta respirar sin ti”, escribió la joven en una publicación luego del fallecimiento de su novio.

Carlos Parra y Lillian Griego estuvieron juntos por casi 3 años, por lo que, en febrero de 2023, anunciaron que llegarían al altar, luego de quedar flechados, precisamente, en un Día de San Valentín.

¿Cuál fue la última foto de Carlos Parra en Instagram?

Carlos Parra, quien murió joven al igual que Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, era amante de los coches, viajes y lujos, portando accesorios, como relojes y cadenas, de famosas marcas.

Sin embargo, la última foto que publicó el vocalista de los Parra, quien tenía 26 años, en su cuenta de Instagram, fue el 22 de abril, casi un mes antes de su fallecimiento.

En la postal, el intérprete de “Por Verte Feliz” lucía serio y relajado, portando una gorra de color café, lentes obscuros, una cadena, un reloj y una camisa negra de la prestigiosa marca Armani Exchange.