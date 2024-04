Flans y Pandora se empoderan para nuevo tour y música

Pandora y las Flans siguen siendo un éxito.

Con más de 4 décadas sobre los escenarios las Pandora y las Flans siguen siendo un éxito con impacto en el corazón del público pues la gente pidió que sigan de gira con “Inesperado” y ahora recorrerán también los Estados Unidos.

Con más de 50 años de vida aseguran que no fue fácil ser mujeres y crecer en la industria musical, pero están felices por las mujeres que actualmente se empoderaron.

“¿Sabes cuál es el verdadero empoderamiento de las mujeres?: Es poder hacer lo que te apetezca”, aseguró Mimí, integrante de Flans en entrevista con UnoTV. “El empoderamiento no es si deben trabajar o quedarse en la casa, si deben de tener 10 hijos o no deben de tener hijos. No se trata de eso, se trata de que hoy por hoy, los hombres y las mujeres tenemos la misma capacidad de elección”, continuó la también conductora de televisión.

Ambas agrupaciones unieron fuerzas para realizar el tour Inesperado que se presentará el próximo 02 de octubre en el Auditorio Nacional, ellas no esperaban el éxito que causó su reunión ni el efecto en las nuevas generaciones, pero recuerdan que no todo es miel sobre hojuelas.

“Se siente muy lindo porque también hemos estado en el otro lado, porque lo sabes valorar más”, reconoció Mayte Lascurain integrante de Pandora y celebró “que buena onda que esté pasando, amo la vida, amo la música, nuestra trayectoria o nuestra entrega o nuestro trabajo que fue muy duro y sigue siendo muy duro”.

Las cantantes ochenteras aseguran que podrían lanzar música inédita pues cuando actúan juntas sobre los escenarios se consideran un solo grupo. Aunque llevan décadas en el gusto de la gente seguirán haciendo prensa, a diferencia de artistas nuevo o emergentes que eligen no tener contacto con los medios, esto por consejo del “Príncipe de la canción”.

Isabel Lascurain, integrante de Pandora relató: “Algún día José José nos lo encontramos iniciando nuestra carrera, nosotras las ojeras acá, agotadas (…) entonces le decimos pero cómo ¿usted sigue de promoción? y nos dice: ‘que no se les olvide que el disco es redondo y para que avance hay que empujarlo’”.

Pandora y Flans recorrerán Estados Unidos y México con el show Inesperado en el que bailan y cantan sin parar al compás de los aplausos de su público.