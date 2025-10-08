GENERANDO AUDIO...

Florinda Meza, La Chilindrina y Quico. Foto: Getty

Bad Bunny sorprendió al convertirse en Quico durante un sketch sobre El Chavo del 8, en el famoso programa Saturday Night Live. Esta actuación no pasó desapercibida en Florinda Meza, La Chilindrina y Quico, quienes a través de las redes sociales dieron a conocer lo que sintieron.

A través de Instagram, los actores que trascendieran de la mano de Roberto Gómez Bolaños, expresaron alegría por la recreación tan elocuente que fue presentada.

¿Qué dijeron Florinda Meza, La Chilindrina y Quico sobre Bad Bunny?

Florinda Meza, La Chilindrina y Quico, cada uno hizo por separado su reacción en torno a la actuación del cantante y compositor puertorriqueño:

Florinda Meza

Florinda Meza quedó encantada, pero sobre todo con la actuación del “Conejo Malo”:

“Me preguntan mi opinión sobre el sketch del Chavo del Ocho en el programa Saturday Night Live. Por supuesto, me encanta que le hagan homenaje al legado de Roberto. Me gustaron todos, pero la interpretación de Bad Bunny fue magistral. Hay mucho cariño ahí y se nota.” Florinda Meza

María Antonieta de las Nieves

Directamente como comentario en la publicación de Saturday Night Live, María Antonieta de las Nieves, quien interpretó en su momento a la “Chilindrina” agradeció el mágico momento que se logró plasmar:

“Muchas gracias a SNL por darle vida a El Chavo. Gracias Sarah Sherman por el increíble trabajo y Bad Bunny por hacerlo inolvidable.” María Antonieta de las Nieves

Agradecimiento de María Antonieta de las Nieves. Foto: Especial

Carlos Villagrán

Finalmente, se especula en algunos medios de comunicación que Carlos Villagrán, recordado por su personaje de Quico, habría publicado “@badbunnypr me tocará cantar el sapito a tu estilo”. Sin embargo, no hay certeza de que el célebre actor escribiera eso.

De momento, Bad Bunny tampoco ha comentado nada al respecto, pero desde que se dio a conocer su sketch sobre El Chavo del 8 se le percibió bastante contento con su interpretación.