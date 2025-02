“Flow” es una película animada letona que logró una doble nominación a los Premios Oscar 2025: Mejor Película Animada y Mejor Película Extranjera. Esta cinta se estrenó en México el pasado 1 de enero y, con el paso del tiempo, su director reveló algunos detalles de su aclamado proyecto.

El cineasta letón Gints Zilbalodis hizo “Flow“, largometraje animado de 83 minutos en el programa Blender, apoyado por un equipo pequeño e independiente con un presupuesto limitado, según dijo el director en entrevista para la plataforma.

El cineasta letón “amó” la experiencia de usar este software, por lo que aseguró que volvería a usar dicha herramienta para su próxima película.

Blender es una suite de animación 3D libre y de código abierto que se puede utilizar para crear visualizaciones en 3D, como imágenes fijas, animaciones en 3D, tomas VFX y edición de video.

La plataforma se describe a sí misma como una herramienta adecuada para individuos y pequeños estudios que se benefician de su flujo de trabajo unificado y su activo proceso de desarrollo.

“Las personas y estudios de todo el mundo lo utilizan para proyectos de hobby, comerciales y películas“, señalan los responsables del programa en su portal oficial.

Esta aplicación multiplataforma se ejecuta en sistemas Linux, macOS y Windows. También tiene requisitos de memoria y almacenamiento relativamente pequeños en comparación con otras suites de creación 3D.

La hazaña es que una película nominada al Oscar, y que compite con estudios grandes como Dreamworks y Pixar, esté hecha con un software gratuito y de código abierto.

“Flow” es una película estrenada a nivel global que cuenta la historia de un gato en un mundo sin humanos y cubierto de agua. El pequeño felino se enfrenta a estas condiciones adversas en equipo junto a un perro, un lemur, un capibara y un ave secretaria.

Se trata de un filme sin diálogos que deja múltiples detalles a la imaginación. Por esta razón, su director explicó los aspectos más interpretativos de esta nominada a dos premios de la Academia.

Cabe destacar que, con corte al jueves 13 de febrero, “Flow” había recaudado 20 millones de dólares a nivel global, un éxito de taquilla independiente considerando que su producción costó 3.5 millones de euros, equivalente a 3.6 millones de dólares.

La siguiente información sobre “Flow” puede contener spoilers sobre la trama de la película, se recomienda discreción:

A través de su cuenta de X (Twitter), el director confesó que, al principio, quería que la historia de “Flow” tuviera una estructura circular, lo que terminó por establecer tanto el inicio como el final de la película.

“Al principio pensé que el gato volvería a su casa al final, pero eso no tenía sentido. Luego me di cuenta de que no tiene por qué ser el mismo lugar real. Volver a esta imagen fue suficiente”.

Gints Zilbalodis