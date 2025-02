“Soy un chavo con mucho poder”: Fofo Márquez habría amenazado a Gala Montes, según la madre de la actriz

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes habría sido amiga de Fofo Márquez. Foto: Cuartoscuro

Crista Montes, madre de Gala Montes, reveló que Rodolfo “Fofo” Márquez llegó a amenazar a la actriz luego de que ella lo denunciara por tener animales exóticos como mascotas.

De acuerdo con la entrevista que la madre de la actriz concedió a la revista TVNotas, Fofo se mostró molesto con Gala y le aseguró que era un “chavo de mucho poder”.

“En alguna ocasión Gala y Laila denunciaron a Fofo en la Semarnat por los tigres y estos animales exóticos que tenía. Fofo le habló a Gala para amenazarla de muerte por lo que había hecho. Me dio miedo, porque le habló y le dijo: ‘Soy un chavo con mucho poder. No sabes lo que estás haciendo, Gala’”, reveló la madre de la actriz.

Tras la llamada, la madre de la exparticipante de “La casa de los famosos México” aseguró que se puso en contacto con el padre del influencer para alertarlo de la situación; sin embargo, la respuesta no era lo que ella pudo esperar.

“Le llamé al papá, y le comenté: ‘Tu hijo está amenazando a mi hija’. Y me contestó: ‘Yo no me meto. Yo respeto mucho lo que hace mi hijo’. Yo le contesté: ‘Deberías ver lo que está haciendo’… el papá de Fofo vivía en su mundo. No le ponía atención al muchacho, ni límites, ni atención, ni al otro hijo. Cada uno vivía en su mundo. A la señora ni la conocí”, aseguró.

Sobre la relación que Gala y Fofo mantenían, la señora la describió como una amistad y dijo desconocer si en algún momento el influencer, detenido y sentenciado por tentativa de feminicidio, buscó una relación amorosa con la también cantante.

“Fofo sólo fue un conocido de Gala. No un amigo excelente ni un cuate por mucho tiempo. Es un chavillo pesadón. No es agradable. Todos lo tomaban como el niño rico de: ‘A ver qué le sacamos’”, aseguró la madre de la actriz.

De su relación con jóvenes famosos, Fofo Márquez habría dicho que, incluso, era amigo de Julián Figueroa.