Fofo Márquez se queda en prisión tras golpiza a mujer

Ficha de Fofo Márquez. Imagen: Fiscalía Edomex

Por el delito de feminicidio en grado de tentativa, una juez de control dictó medida cautelar de prisión preventiva justificada a Rodolfo “N” alias Fofo Márquez.

En punto de las 8:45 horas de este sábado 06 de abril se llevó a cabo la audiencia inicial y de formulación de imputación en contra del youtuber.

En el área de seguridad se encontraba Rodolfo “N”, quien se mostraba cabizbajo, y encabezando su defensa el abogado particular Erick Rauda.

Quien estuvo presente en la audiencia fue la víctima, de identidad reservada y de iniciales E.M.V., acompañada del ministerio público y asesora jurídica. Además de los familiares de ambas partes.

Al dar inicio, la jueza de control calificó como legal la detención de Fofo Márquez. De inmediato, el agente del ministerio público formuló imputación, haciéndole saber la investigación en su contra.

Durante su exposición de motivos, el ministerio público narró lo sucedido la tarde del pasado 22 de febrero en el estacionamiento de la plaza las brisas.

Al concluir, la victima E.M.V., tomó la palabra y dijo que Fofo la atacó de manera “cobarde” al comenzar a golpearla cuando ella intentaba sacar los documentos para hablarle al seguro.

Narró el terror que vivió durante el ataque y dijo que temía por su vida, y fue gracias a varias personas que su agresor dejó de golpearla. De no haber nadie, ella estaría o “muerta” o “en el hospital”, refirió.

Relató que, tras ser golpeada, pasó 25 días en cama, ya que los golpes provocaron inflamación en todo su cuerpo y que quedó con una cicatriz.

Dijo, “tengo cincuenta y dos años y él es un joven, podría ser su madre, por qué imagino que su mamá tiene la misma edad que yo, no entiendo por qué me golpeó así”.

En ese momento, el youtuber bajó la cabeza y comenzó a llorar.

Al salir del juzgado, Edith, la víctima del youtuber, dijo “tener miedo”, puesto que su agresor es una persona pública y se ha ufanado de “ser millonario”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

“Por el poder económico que él tiene sí me siento con miedo, pero también soy una mujer agredida, golpeada y sí tenía que denunciar”, señaló en declaraciones a la prensa.

Sobre la golpiza, la mujer señaló que “fue algo muy impactante” y sintió que iba a perder la vida, además de que cuando estaba en el suelo pasó un carro muy cerca de ella, lo cual también implicó un riesgo para su vida.

Edith reiteró que por la situación que vivió se quedó “25 días sin poder caminar”, por lo que agradeció a autoridades y personas que le brindaron su apoyo.

Precaución: Imágenes que podrían herir la sensibilidad del espectador

Ver más Así la golpiza del influencer Fofo Márquez que le dio a una mujer en #Naucalpan este sujeto ya se encuentra detenido y enfrentará cargos jurídicos por la agresión. pic.twitter.com/6qI2wIRa6Z — Daniel de Rosas (@danielderosastv) April 5, 2024

La mujer confirmó que la golpiza se dio en un estacionamiento de una plaza comercial por un “rozón” que le dio con su camioneta a un automóvil en el que estaba una joven de conductora.

“Yo le dije que me haría cargo con el seguro… Fui a mi automóvil por la documentación. Al momento de subir a mi auto se acercó Fofo Márquez y me preguntó ‘ya te vas’, a lo que le contesté que ‘no, voy por mis documentos’ y le pedí que le hablara al seguro. En ese momento me soltó el primer ‘descontón'”, señaló.

Fofo Márquez seguirá en prisión

Finalmente, a petición del ministerio público, la jueza dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada, ya que dijo es la medida cautelar que el investigado debe tener para garantizar la seguridad de la víctima, ya que viven muy cerca.

Por último, la defensa del investigado solicitó la duplicidad del término constitucional para definir su situación jurídica; la cual fue autorizada. Será el próximo martes 9 de abril, cuando se defina si será vinculado a proceso o no.