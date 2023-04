Fonseca lanza tema con Juan Luis Guerra y en su nuevo disco el amor será tema principal

El cantante colombiano Fonseca, un referente en la música, goza del éxito de su gira internacional “Viajante Tour 2023” con la que recorre el continente en foros grandes y en muchos casos con boletos agotados. En días pasados tuvo una presentación en el Auditorio Nacional, un recinto en el que a los 18 años se prometió que iba a cantar.

“La primera vez que vine a México , que fue de vacaciones, debería tener unos 18 años o 19 años, y me llevaron a Plaza Garibaldi y me acuerdo que nos echamos unos buenos mariachis y cantamos un rato, cuando íbamos regresando pasamos por el Auditorio Nacional y así envalentonado dije algún día voy a cantar ahí, era como una promesa y ya lo hemos hecho 3 veces”.

Fonseca es uno de los grandes cantautores latinos, pues su trayectoria le ha merecido premios tan importantes como el Grammy y su conexión con el público es tan fuerte que sus temas se han convertido en himnos de bodas, por eso en entrevista con UnoTV, le preguntamos ¿qué piensa de esto?

El cantante alista el que será su décimo material de estudio en el que una vez más el amor es el protagonista de sus letras. Ya tiene casi todas las canciones escritas pero no ha tenido el tiempo de meterse a producir por la gira internacional en la que se encuentra.

“El amor es un motor gigante que además te da motivación en los momentos difíciles, en eso no solamente me refiero al amor de pareja, al amor de un amigo, al amor de un familiar, al amor de alguien que en el momento más difícil viene y te dice ‘acá estoy créeme que sí se puede’, ese es el amor”.

El bogotano acaba de lanzar el video de la canción “Si tú me quieres” que además representa un sueño cumplido porque lo hizo con uno de sus grandes ídolos, Juan Luis Guerra.



“Primero, para mi es un sueño increíble, un sueño cumplido, ha sido de mis grandes influencias en la vida, Juan Luis me ha acompañado en mi vida personal desde mis primeros amores, yo me acuerdo bailando ‘Bachata rosa’, ese álbum emblemático de él y desde siempre he seguido, pero además profesionalmente me ha influenciado muchísimo”.

Fonseca